El rapero “Big Pokey” de Houston murió después de colapsar poco después de bajar del escenario

HOUSTON – La comunidad del Hip Hop en Houston se encuentra de luto este domingo despues de que uno de sus miembros falleció luego de colapsar al bajar del escenario durante una presentación en el área de Beaumont, Texas.

El rapero Milton Powell mejor conocido en la escena como “Big Pokey” se presentó en un club nocturno este sábado y después del show el artista se desvaneció tras bajar del escenario, según reportaron las autoridades.

No se han revelado detalles sobre la causa de su muerte.

Publicaciones en redes sociales se anunció la presentación “Big Pokey” en el club nocturno Pour09 Bar & Rooftop este sábado como uno de los invitados especiales de la celebración para conmemorar Juneteenth.

Antes de la presentación en Beaumont, Powell se había presentando en Bicentennial Park en el área de Baytown horas antes.