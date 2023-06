3 signos del zodiaco tendrán un fin de semana difícil del 23 al 25 de junio

En una semana hay días mejores que otros, mientras algunas veces pareciera que todo sale a la perfección, existen momentos en los que hubiésemos preferido no levantarnos de la cama. Esta sensación es la que sentirán 3 signos del zodiaco del 23 al 25 de junio luego de tener un fin de semana difícil, ha augurado el horóscopo.

Afortunadamente para ellos, la astrología es como un faro de luz que puede guiarlos hacia mejores destinos al anticipar qué podrían esperar en estos desafiantes días.

¿Quiénes son los signos del zodiaco que tendrán un difícil fin de semana?

Acaba de ocurrir el solsticio de verano y tu signo ha cargado mucha energía, pero el exceso de vitaminas puede causar un corto circuito en tu ser. Astrólogos de Spiritualify.org reseñan que a Leo le será difícil procesar sus ideas de manera habitual, por ejemplo, los eventos que han ocurrido en tu vida reciente.

Es cierto que tienes la fuerza para superar los desafíos en cualquier área de tu vida, sin embargo, donde más encuentras dificultades en la forma de organizar tus emociones. Este fin de semana te resultará más complejo de lo habitual tomar decisiones adecuadas.

El horóscopo augura que existen posibilidades de sentir remordimientos o inseguridades por situaciones del pasado que aún te afectan en el presente, lo cual, podría hacerte sentir impotente o atado de manos. La recomendación es dar un paso a la vez y vivir estos días de manera más honesta que nunca.

A los Leo les costará más trabajo procesar sus emociones. Foto: Shutterstock

A tu signo le será difícil enfrentarse a lo que realmente es. Esto significa que descubrirá quién es en este momento y la sensación no será de lo más agradable. Realmente no es porque le desagrade mirar la persona que es ahora, sino porque hay cosas de ti que has ocultado, inconsciente o conscientemente, y el universo las sacará del armario.

El horóscopo ha sugerido que aceptes quién eres en cada momento, todos pasamos por crisis existenciales, sin embargo, este fin de semana tendrás que ser más cauteloso con tus expresiones porque las descargas de ira pueden dañar a tus seres queridos.

Tus niveles de tensión estarán en sus puntos más altos a medida que notes que nadie tiene la culpa de la situación que vives, únicamente tú eres el responsable. Si bien hay cosas que escapan de nuestras manos, aquellas en las que sí podemos actuar es en las que debes enfocarte, principalmente, las que representan desafíos profesionales.

Libra no estará de humor con él mismo y podría descargarlo con sus seres queridos. Foto: Shutterstock

Tus emociones ahora estarán más estimuladas que en otras ocasiones por lo que el universo te invita a experimentar plenamente todos los sentimientos que ahora llegan a ti. Es posible que algunos recuerdos, acciones o experiencias te produzcan nostalgia, inseguridad o te hagan sentir aislado, sin embargo, en lo profundo verás que se trata de un aprendizaje y la oportunidad de hacerlo mejor.

El horóscopo sugiere que aproveches este momento de introspección para analizar durante el fin de semana qué podrías haber hecho de manera diferente y qué posibles resultados pudieron haber tenido, así mejorarás tu perspectiva del futuro.

Probablemente verás que algunas personas no son lo suficientemente optimistas o no sintonizan con tus intereses y tendrás que dejarlas en el camino.

Sigue leyendo:

• La Luna hará sentir deprimidos a 3 signos del zodiaco el 22 y 23 de junio

• Inicia la era de Cáncer 2023 : Mhoni Vidente revela qué signos tendrán más suerte

• Solsticio de verano 2023: estos 4 signos del zodiaco tendrán más energía