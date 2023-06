Posando en la playa, Britney Spears baja un poco su bikini y deja ver sus tatuajes

Hacía tiempo que Britney Spears no salía de vacaciones, y ahora dio la bienvenida al verano subiendo la temperatura con su más reciente publicación en Instagram. Se trata de un video en el que la cantante aparece sola en la playa, luciendo su bronceado y bajando un poco su bikini amarillo para mostrar los dos tatuajes que tiene en su bajo vientre. View this post on Instagram A post shared by River Red (@britneyspears)

En los últimos días la princesa del pop se ha mostrado muy feliz, y en otro clip realizó una de sus improvisadas coreografías, pero esta vez en el bosque y no en la sala de su casa, con el tema “Goodbye horses” de Q Lazzarus como fondo musical. El mensaje que escribió junto a su post fue: “Me gustó la música 🙄🙄🙄🍎🍎🍎 !!!” View this post on Instagram A post shared by River Red (@britneyspears)

Recientemente Britney Spears dio a conocer que se reconcilió con su hermana Jamie Lynn, y a partir de entonces sus mensajes en Instagram han sido muy breves. Ella se mostró en un video acompañada de su esposo Sam Asghari y un amigo, y escribió: “Fue bonito visitar a mi hermana en el set la semana pasada!!! Los he extrañado mucho, chicos!!! Las chicas leales se quedan en casa, pero es tan bonito visitar a la familia 😌 !!! Aquí estamos yo y Hesam en nuestras primeras vacaciones en un año!!! Estoy tan bendecida y ahora voy a jugar a ser la reina de corazones 😜 !!!” View this post on Instagram A post shared by River Red (@britneyspears)

