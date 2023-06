Carlos Adames asegura que Jaime Munguía lo está evitando: “Creo que me teme”

Carlos Adames derrotó por nocaut técnico a Julian Williams para retener su cinturón interino de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero no se olvida de Jaime Munguía. El dominicano expresó que el mexicano lo está evitando porque es un peleador peligroso.

En una entrevista con Jorge Ebro para El Nuevo Herald, Adames aseguró que Munguía le teme y por eso no tomó la decisión de enfrentarlo cuando aún pertenecía a las 160 libras. El campeón dominicano afirmó que tiene planes de subir a las 168, pero indicó que si lo hace el mexicano huirá de él.

“Creo que me teme. No solo él, sino el círculo de personas que lo rodean, creo que me temen. Saben que soy un peleador bastante peligroso. No soy presa fácil. Si hubiera sido fácil, habrían tomado la decisión de enfrentarme hace mucho tiempo. Saben que soy un riesgo, un hueso duro de roer. Si subo a 168, él subirá porque quiere evitar a Carlos Adames. Por eso no lo menciono. Tiene que enfrentarse a boxeadores como yo, David Morell, Charlo”, dijo.

Jaime Munguía debutó en 168 libras y venció a Sergiy Derevyanchenko. Foto: Cortesía/Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Pienso en subir a las 168 libras. Agarrar y batirme con Calebr Plant, batirme con (David) Benavídez. Tengo para batirme con cualquiera de ellos. Con Caleb Plant hice sparrings. Con Benavídez hice sparrings. Ya me conocen. Esa división no creo que sea un problema para mí. Soy muy fuerte y tengo para dar ahí también”, señaló.

Cabe destacar que en 2022 se habló de una posible pelea entre Carlos Adames y Jaime Munguía para inicios de 2023, pero nunca hubo una negociación oficial. Por ello, el dominicano no ha parado de provocar al mexicano, quien debutó en las 168 libras con victoria frente a Sergiy Derevyanchenko.

Carlos Adames, de 29 años, es el campeón interino de peso mediano del CMB y posee récord de 22 triunfos (17 por nocaut) y una derrota. Por su parte, Jaime Munguía, de 26 años, ganó el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y mantuvo su invicto como profesional con 42 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

Carlos Adames noqueó a Williams y mantiene su cinturón

Carlos Adames derrotó por nocaut a Julian Williams y retuvo su cinturón interino de peso mediano del CMB el pasado fin de semana en The Armory, Minneapolis. El dominicano estaba dominando fácilmente la pelea, pero en el noveno asalto golpeó al estadounidense contra las cuerdas y el réferi Mark Nelson detuvo el combate.

.@BroncoAdames' trainer Bob Santos might've been more hyped about the win than Adames 😂#AdamesWilliams pic.twitter.com/VMiEF3wrRq — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 25, 2023

Tras la victoria, Adames le envió un mensaje a Jermall Charlo, quien podría pelear con Canelo Álvarez, y expresó que debe ser despojado del título lineal porque él es el verdadero campeón.

“Este es mi cinturón. Yo soy el que trabaja. Él no está trabajando. Soy el verdadero campeón… Charlo, puede seguir corriendo… Está hablando con sus acciones, así que está ascendiendo. No lo quiere. Está persiguiendo otras cosas”, dijo a ESPN.

