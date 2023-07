Se revelan los nombres de los actores que interpretarán a los hermanos Menéndez en la serie “Monsters” de Netflix

Hace algunas semanas se dio a conocer que la segunda temporada de la serie de Netflix “Monster” mostrará la historia de Lyle y Erik Menéndez, quienes fueron condenados a cadena perpetua en 1996 por el asesinato de sus padres, cometido siete años antes. Ahora se han revelado los nombres de los actores que interpretarán a los hermanos: ellos son Nicholas Alexander Chavez (conocido por la telenovela “General hospital”) y Cooper Koch (quien hizo un pequeño papel en la serie “Power Book II: Ghost”).

No se sabe aún cuándo iniciarán las grabaciones, pues todo depende de la huelga de guionistas en Hollywood, que aún continúa. La serie llevará por título “Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story” y será producida por Ryan Murphy; la primera temporada -en la que se mostró la historia del asesino en serie Jeffrey Dahmer, interpretado por Evan Peters– fue todo un éxito para esa plataforma el año pasado, logrando récords de audiencias.

El juicio de los hermanos Menéndez fue conocido a nivel mundial; en sus declaraciones ellos sostuvieron que su padre José Menéndez abusó sexualmente de ellos. El caso volvió a ser comentado hace algunas semanas luego de que Roy Roselló, ex integrante del grupo musical Menudo, acusó a José de haberlo drogado y violado en 1984, cuando el cantante tenía 14 años.

