Chiquis Rivera presume sus curvas al usar un enterizo negro y lleno de transparencias

Chiquis Rivera regresó a los escenarios el fin de semana, y acaparó las miradas en el concierto que ofreció en Escondido, California, usando un ajustado enterizo negro lleno de transparencias que resaltó su curvilínea figura. El toque final a su look fue un sombrero de vinil. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

La cantante ha retomado su gira Abeja reina luego del largo viaje que emprendió a Grecia para celebrar su cumpleaños. Ella hizo uso de su cuenta de Instagram para publicar muchas fotografías que la muestran en Miconos, destacando unas en las que posa a bordo de un yate, usando un traje de baño azul con aberturas.

Precisamente con motivo de su cumpleaños número 38 Chiquis causó sensación la semana pasada al compartir en esa red social un video que la muestra sentada en el piso, usando botas altas y un ajustado body, para después morder un pastel. El mensaje que escribió junto al clip fue: “Gracias al creador por otra vuelta al sol. Con salud, trabajo, felicidad y rodeada de gente que me ama. Gracias a todos los que me apoyan y me han mandado felicitaciones, hacen que mi corazón se regocije”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

