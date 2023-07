Horóscopo: qué será de tu semana del 3 al 8 de julio de 2023

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Brilla y destaca. Tiempo de probarse a sí mismo sin poner a prueba a los demás. Sea leal con su gente. Habrá mucha alegría.

DINERO: Algún pequeño revés de orden financiero. Se sentirá más avalado si trabaja para una empresa que si es independiente.

CLAVE DE LA SEMANA: A la hora de organizar un evento recurra a su buen gusto.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Obstáculos a nivel sentimental que deberá resolver sin auxilio. Si gente en la que confía lo deja en suspenso sea paciente, recapacitarán.

DINERO: La realidad deja de ponerle freno. Con el apoyo de su equipo las tensiones ceden y la prosperidad florece.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea espontáneo y no se guíe por las apariencias.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Las pasiones arrecian y cambian su panorama. Desacostumbrada insistencia por parte de una persona de su entorno. Loca atracción.

DINERO: En su camino profesional dará por terminada la primera etapa. Abundarán propuestas con buenas perspectivas.

CLAVE DE LA SEMANA: Respete otra opinión. Únase con quien lo complementa.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Entre usted y la familia durante esta problemática semana se interpone la falta de comunicación. La peor distancia es el silencio.

DINERO: Saca adelante un plan aunque dos proyectos a la vez dispersarán sus energías. Sobran ganas pero falta tiempo.

CLAVE DE LA SEMANA: Trate a superiores, colegas y clientes con el debido respeto.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Con los planetas a su favor sabrá crear un espacio perfecto para que florezca su vida privada. Recibe todo el afecto de los demás.

DINERO: ¿Un colaborador actúa en forma irracional? Llega ayuda propicia. Su rol lo pone a prueba, deberá actuar al límite.

CLAVE DE LA SEMANA: Orden, concentración y firmeza son sus bases para liderar.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Entre avances y retrocesos en el plano sentimental. Sea atento con quienes los rodean. Es posible que regrese un ex.

DINERO: No subestime a los colegas de la competencia porque pueden hacerlo caer. Si busca una salida la hallará pronto.

CLAVE DE LA SEMANA: Jamás se arriesgue a tomar decisiones en nombre de otro.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Irrefrenable deseo. En el plano amoroso, encuentros que generan gran ilusión. Un compromiso a largo plazo.

DINERO: Su modo de resolver problemas es acertado, aunque tarde en probar sus beneficios. Únase a personas creativas.

CLAVE DE LA SEMANA: Nada de rodeos, sea franco y se lo agradecerán.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Más sociable que romántico, estar en grupo será su mejor opción. Para la intimidad de pareja, prepare el ambiente y vencerá la rutina.

DINERO: Aproveche su actual buena suerte en asuntos financieros porque no será eterna. Nada de variar de trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA: No fuerce situaciones, el éxito ya llegará.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Cara a cara con el destino. Una hermosa aventura lo desvía cuando está a punto de tomar un definitivo camino. Vida social muy activa.

DINERO: No dude. Envidiable aplomo ante situaciones que hasta no hace mucho le ocasionaban conflictos.

CLAVE DE LA SEMANA: Ideas geniales que encantarán a su entorno.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Inestabilidad en su vida privada. Ante una situación límite demuestra su calidad humana. La confianza, la camaradería y el diálogo ayudan.

DINERO: Podría dirigir nuevos proyectos, llevar a cabo importantes viajes o hacer contactos de peso. Supera lo que lo frenaba.

CLAVE DE LA SEMANA: La seguridad en sí mismo atraerá buena suerte.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Con Marte y Venus en su opuesto, se da el lujo de disfrutar algunos excesos en materia de pasión. Diga chau a compromisos que asfixian.

DINERO: Ganas de probar, de experimentar, de crear. La sed de aventuras se debe satisfacer… sin arriesgarlo todo.

CLAVE DE LA SEMANA: Agua que no has de beber… aléjese de quien no lo atrae.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Momento para elegir entre la libertad y la estabilidad. El cariño de su gente colma el vacío. Deje que las emociones lo guíen.

DINERO: Mercurio lo favorece a la hora de negociar. Altamente creativo y con una visión positiva que ayuda al negocio.

CLAVE DE LA SEMANA: No permita que el juicio ajeno influya en usted.

Por Kirón

Sigue leyendo:

• Horóscopo: qué le espera a tu signo del zodiaco en julio de 2023

• Los 4 signos del zodiaco que cumplirán sus sueños en julio de 2023

• Qué planetas estarán retrógrados en julio de 2023 y cómo nos afectarán