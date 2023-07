Kim Cattrall confesó que no volverá a interpretar a Samantha Jones

Kim Cattrall confesó que su cameo en la segunda temporada de la serie ‘And Justi Like That’ es lo único y último que hará sobre el personaje Samantha Jones de ‘Sex and the City’.

La actriz se negó a protagonizar el spin-off debido a su enemistad con su coprotagonista Sarah Jessica Parker.

Además, durante el programa “Today” en una entrevista con Hoda Kotb y Jenna Hager, Cattrall alegó que este cameo en la serie es lo más que llegará con este papel.

“Fue como retroceder en el tiempo y pasar una tarde maravillosa”, dijo Cattrall, de 66 años, cuando se le preguntó qué la hizo cambiar de opinión desde un “no” definitivo a protagonizar la serie hasta finalmente aceptar aparecer en ella.

La respuesta de Cattrall fue rápida y simple. “Eso es lo más lejos que voy a llegar”, puntualizó. “Creo que nunca me despediré de Samantha”, dijo cuando se le preguntó si esto es todo para su personaje.

“Ella es como muchos otros personajes que he hecho a lo largo de los años. Me vuelvo muy apegada emocionalmente y protectora con mis personajes. Ella me dio mucho, y la aprecio mucho”, detalló.

Kim Cattrall aparecerá en el final de temporada de la serie “And just like that”

Los fans de la serie de televisión “Sex and the city” están muy emocionados, ya que después de múltiples esfuerzos por parte de Casey Bloys (director de HBO y Max) la actriz Kim Cattrall hará una pequeña aparición en el final de la segunda temporada de “And just like that”, el show considerado como la secuela del exitoso programa que ella protagonizó junto con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis.

En la escena del episodio, Samantha Jones (Cattrall) se encuentra en Londres y habla por teléfono con Carrie Bradshaw (Parker). Cabe mencionar que durante la grabación de la secuencia Kim no tuvo en ningún momento interacción con alguna de sus ex compañeras de reparto.

La renuencia de Kim Cattrall a volver a interpretar ese personaje en todos los capítulos de “And just like that” se debió a que ella quería hacer otra película basada en la serie y no un programa de televisión, además de que su relación con Sarah Jessica Parker fue empeorando con el tiempo. Los fans pedían al menos una aparición de Samantha en la nueva trama, y ahora podrán verla en el episodio final que estará disponible en agosto.

