Bebé de 18 meses murió en un auto caliente después de una fiesta del 4 de julio en Florida

Los padres de una niña de 18 meses fueron acusados de homicidio involuntario luego de que una investigación de la policía de Florida reveló que dejaron a su hija en un atomóvil calien después de regresar a casa de una fiesta del 4 de julio.

Joel y Jazmine Rondon, de 33 años, fueron a una celebración en Lakeland con sus tres hijos, todos menores de 9 años, y no regresaron a casa hasta las 3:00 am del miércoles por la mañana, según la Oficina del Sheriff del Condado de Polk.

Jazmine le dijo a Joel que trajera al bebé de 18 meses mientras ella llevaba a los otros dos niños adentro cuando regresaran. Sin embargo, una vez que el hombre llevó todas las cosas adentro de la vivienda, volvió a salir y, al ver que las cuatro puertas del Hyundai Elantra estaban cerradas, asumió que Jazmine había sacado al niña.

La pareja se acostó y ninguno preguntó por la niña de 18 meses hasta que Joel le pidió a uno de los niños mayores que revisara a la bebé alrededor de las 11:00 am, según la oficina del alguacil.

Después de que no se encontró a la niña dentro de la casa, Joel la encontró todavía atada en el asiento del automóvil que no respondía.

Fue declarada muerta después de que la pareja corriera al Centro Médico de Salud Regional de Lakeland, donde se hicieron esfuerzos para enfriar su cuerpo. Su temperatura corporal interna estaba por encima de los 104 grados a las 2:42 pm.

“Una autopsia determinó que la causa de la muerte de la víctima es hipertermia debido a que la dejaron en un automóvil, y la forma de muerte es homicidio”, dijo la oficina del alguacil.

Joel y Jazmine se sometieron a pruebas de drogas más tarde esa noche. Ambos dieron positivo por marihuana y alcohol, mientras que el hombre también dio positivo por metanfetamina, dijo la oficina del alguacil.

Fueron detenidos y transportados a la cárcel del condado de Polk el jueves, según la oficina del alguacil.

El alguacil del condado de Polk, Grady Judd, calificó la situación como un caso de “negligencia pura” durante una conferencia de prensa el jueves por la tarde.

Los otros dos niños de la pareja están con parientes y el Departamento de Servicios para Niños y Familias también está investigando, dijo Judd.

“El auto estaba afuera, no en un garaje, no debajo de un árbol, no bajo ninguna sombra. Y obviamente intentaremos recrear con la misma temperatura el calor del auto. Las investigaciones nos muestran que la temperatura del auto podría haber estado entre 130 y 170 grados”, señaló el oficial.

Hasta finales de mayo se habían registrado seis las muertes pediátricas por insolación vehicular en lo que va de año 2023, según el portal noheatstroke.org.

Un promedio de 38 niños menores de 15 años mueren en autos calientes en los EE. UU. cada año, la mayoría durante los meses de verano. Sin embargo, durante el 2023 ya se han registrado el doble de casos registrados en esta época el año pasado.

Según el Departamento de Transporte de EE. UU., las muertes por golpes de calor en automóviles calientes son la causa principal de muertes de niños menores de 14 años sin colisiones de vehículos.

Los niños que mueren en autos calientes por lo general lo hacen porque las temperaturas que aumentan rápidamente causan un golpe de calor. La temperatura de un vehículo puede subir 40 grados en una hora, según un estudio de Stanford en coautoría de Null, quien rastrea las muertes por autos calientes en la web NoHeatStroke.org.

Del mismo modo, la temperatura central de los niños aumenta rápidamente, de tres a cinco veces más rápido que la de los adultos, y el golpe de calor se establece con una temperatura corporal de 104 y la muerte a 107, de acuerdo con una hoja informativa distribuida por el Departamento de Transporte.

