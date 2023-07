Maluma y Nicky Jam se unen al dúo dinámico The Chainsmokers en “Celular” y explotan Youtube

La nueva canción de los cantantes de género urbano, Maluma y Nicky Jam, junto a The Chainsmokers “Celular” tiene de todo. No solo el género que representan, sino también regional mexicano y hasta unos beats de hip hop. Algo que, aunque ambos ya habían tanteado, no se espera que lo hicieran con unos productores del nivel de los neoyorquinos y sobre todo siendo de estos últimos de un mercado muy anglosajón. The Chainsmokers, Maluma y Nicky Jam en sesión de fotos para Celular. Foto: Cortesía/ NV Marketing and Public Relations.

El nuevo tema musical se llama “Celular” y se ve que la pasaron bomba hasta tomando las fotos promocionales del mismo. Nicky Jam y Maluma son muy amigos desde los inicios de sus carreras. Ambos se han posicionado como dos de los mejores dentro el reggaetón. Ahora la música no es solo es su pasión, sino también un negocio para ambos. Los dos tienen productoras que representan y producen a otros artistas.

The Chainsmokers lo conforman Alexander Pall y Andrew Taggart, mejores conocidos como Alex y Drew. Hacen música EDM-pop y se hicieron mundialmente conocidos con el tema Selfie. Al igual que Maluma y Nicky Jam, tienen varios galardones en premios de música como el Grammy y Billboard Music Awards, entre otros.

De qué va el videoclip Celular de Maluma, Nicky Jam y The Chainsmokers

Desde ya el video de Celular está causando estragos en Youtube y apenas tiene unos minutos de estrenado. El resultado de esta explosiva fusión es el nuevo sencillo titulado “Celular”, una melodía urbana y latina que combina los talentos y estilos de estos destacados artistas.

La propuesta musical es alegre y pegajosa y todo indica que promete ser la canción de este verano. Para recrear el videoclip se recurrió al formato de reality show del programa de televisión The Bachelor. Tal cual como unos solteros codiciados, Maluma, Nicky Jam y The Chainsmokers andan en búsqueda de la mujer de sus sueños. Cover del tema Celular de Maluma, Nicky Jam y The Chainsmokers. Foto: Foto: Cortesía/ NV Marketing and Public Relations.

Se grabó en Miami, donde residen los latinos. Lo dirigió Justice Silvera y lo produjo Michael Brett Breslauer, quienes pudieron captar perfectamente la letra de la canción y hacerla una completa obra audiovisual. “Celular” está, además de en Youtube, en las demás plataformas de reproducción musical como iTunes, Spotify y Pandora. View this post on Instagram A post shared by NICKY JAM (@nickyjam)

