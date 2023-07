Con un top pegadito, Adamari López presumió sus curvas desde Instagram

Ya sea en alfombras rojas o en su día a día, la actriz Adamari López nunca deja de sorprender con los despampanantes looks que usa para cada ocasión. Y es que estos no solo demuestran su pasión por la moda, también dejan en evidencia la figura de infarto con la que cuenta a sus 52 años.

La más reciente de sus hazañas la dejó ver desde la comodidad de su casa en un atuendo relajado, perfecto para el calor y para mostrar sus curvas.

Se trató de un ajustadísimo croptop verde que resaltó el color bronceado de su piel y que combinó con unos pantalones nude de tela vaporosa que se ajustaron a la altura de su cinturita de avispa.

Sin embargo, su belleza no fue la única de las cualidades que quedó resaltada dentro de su publicación, pues como ya es costumbre, Adamari López le sacó más de una sonrisa a su comunidad digital con sus ocurrencias.

En esta ocasión, el video en cuestión la dejó ver muy sonriente mientras recitaba las palabras: “Se venden curitas para aquellas personas a las que les duele lo que hago con mi vida”, haciendo alusión a las críticas que su actividad en redes sociales atrae.

No obstante, en esta ocasión la sección de comentarios se llenó de felicitaciones por no “engancharse” con las críticas y en su lugar reírse de ellas: “Creo que la fábrica completa se venderá porque hay much@s que están ardiendo”, “Este negocio es muy rentable. Full clientes” y “Curitas, alcohol y quizás hasta puntadas ocupen. Me encanto”, son algunas de las respuestas que obtuvo la puertorriqueña.

Seguir leyendo:

• Así es el lujosísimo resort al que Adamari López se escapó de fin de semana con Alaïa

• Adamari López y La Chiquibaby hablan de su amor de amigas y posan juntas para People en Español

• Adamari López se sincera sobre su vida amorosa y responde qué busca en un hombre