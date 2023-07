Padre de David Benavídez le pide disculpas públicas a Canelo Álvarez por intentar hacerlo enojar: “Yo no soy así”

José Benavídez Sr., padre de David Benavídez le pidió disculpas a Saúl ‘Canelo’ Álvarez por las provocaciones y palabras que dijo en su contra para intentar hacerlo enojar y así conseguir que se enfrentara a su hijo.

En una entrevista con Hay Tiro, el padre de Benavídez indicó que creyó necesario hacer uso de la charla basura para poder concretar la pelea con Canelo Álvarez, pero ya se dio por vencido porque no cree que el combate vaya a suceder.

“Quiero pedir públicamente disculpas al Canelo porque me llevó a decir unas cosas para ver si se animaba. Pero yo no soy así la verdad yo ya no me voy a prestar a para estas cosas de decir cosas que se deben decir”, dijo.

“Yo creo que era necesario para ver si lo hacíamos enojar y poder hacer la pelea. Ya me di por vencido. La pelea del Monstruo Mexicano contra Canelo no creo que vaya a pasar. (…) Pero nunca ha estado y no creo que se vaya a dar la pelea. Entonces vamos a seguir buscando oportunidades, a seguir entrenando. Van a venir muchas cosas buenas, entonces hay que estar listos para demostrar que nos merecemos estar ahí en las 168 libras como lo mejor”, señaló.

Cabe destacar que David Benavídez ha buscado de todas las formas posibles conseguir una pelea con Canelo Álvarez, pero el tapatío no ha mostrado un interés real en enfrentarlo por su regla de no medir fuerzas con mexicanos. El último intento del Monstruo Mexicano fue hace un mes cuando le ofrecieron $45 millones de dólares, pero nunca recibieron respuesta del campeón indiscutido de peso supermediano quien ahora defenderá sus títulos ante Jermell Charlo.

Canelo Álvarez venció John Ryder e inmediatamente el equipo de David Benavídez buscó la forma de concretar la pelea. Foto: Hector Vivas/Getty Images.

“No quiero decir que tienen miedo, pero ni siquiera respondieron la oferta. Una cosa es que la rechacen y esperen un año más para hacer la pelea y ganar más dinero, pero ni siquiera respondieron. Imagínate que tiene una oferta en la mesa por $45 millones de dólares y nadie contesta. No sé qué otra cosa decir”, expresó en una entrevista con Fight Hype.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez venció a John Ryder el pasado mes de mayo y tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas. Por su parte, David Benavídez, monarca interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

