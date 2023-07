Demi Rose luce sus curvas mientras se broncea, usando un bikini que cubre lo indispensable

Demi Rose se encuentra en Ibiza, pero ahora decidió salir de viaje para divertirse y recorrer el mar. Ella sorprendió a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram una selfie en la que se muestra recostada y tomando el sol, luciendo sus curvas en un microbikini estampado que cubría lo indispensable. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En un video la modelo británica mostró que se encontraba en una lancha recorriendo unas grutas, pero también que iba acompañada de amigas, a quienes enfoca en el momento que la llaman para continuar por el paseo.

Demi se encuentra disfrutando al máximo el verano; hace algunos días publicó una colección de fotos en las que aparece posando en varios lugares que visitó y usando distintos bikinis. Destacó una imagen que la muestra muy pensativa dándose un baño y cubriendo su cuerpo con espuma; el mensaje que escribió como complemento fue: “Un poco de esto y aquello”.

