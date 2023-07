La afroamericana Mesha Mainor abandonó a los demócratas para sumarse a las filas republicanas en Georgia

En un movimiento sorpresivo, la afroamericana Mesha Mainor, legisladora demócrata del estado de Georgia de Atlanta, desertó por considerar que sus compañeros la estaban saboteando y optó por sumarse a las filas del Partido Republicano.

La ruptura ideológica entre la legisladora y algunos de sus colegas demócratas salió a flote después de que Mainor se convirtió en la única demócrata en votar en favor de un proyecto de ley de vales escolares, el cual fracasó ante la oposición de varios republicanos de la Cámara.

Cabe señalar que los asuntos relacionados con temas escolares generalmente han contado con cierto apoyo por parte de los demócratas afroamericanos. Sin embargo, algunos miembros del partido de dicha corriente reaccionaron con indiferencia cuando los republicanos se unieron para apoyar a Mesha Mainor, lo cual resultó clave para se decidiera cambiar de corriente ideológica.

De esta manera, a través de una conferencia de prensa efectuada frente al Capitolio de Georgia, la legisladora se quejó de que presuntamente sus propios compañeros de partido le sabotearon su labor realizada en beneficio del Distrito 56.

“Yo no dejé el Partido Demócrata; el Partido Demócrata me dejó a mi cuando abrazó el radicalismo de izquierda, la anarquía y antepuso los intereses de los extranjeros ilegales a los intereses de los estadounidenses. No tengo nada por lo que disculparme.

Como demócrata de toda la vida seguí ciegamente una visión que está lejos de la realidad. Es hora de poner a las personas y las políticas sólidas por encima de la política y las narrativas falsas”, expresó.

Para los republicanos adoptar a Mesha Mainor en sus filas es un golpe de credibilidad para su visión política. (Chip Somodevilla/Getty Images)

El año pasado, Mesha Mainor presentó una demanda en un tribunal federal en contra de Marvin Arrington Jr., comisionado del condado de Fulton; así como de Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton; y al propio condado.

En la querella señalaba que los involucrados habían violado sus derechos civiles en un caso donde un extrabajador de campaña la había acosado, pero Arrington presuntamente echó mano indebidamente su posición como comisionado para obtener un acuerdo de culpabilidad favorable para el delincuente, pues en ese momento lo representaba como abogado.

Aparentemente, Mesha Mainor tampoco contó con el respaldo de su partido en su demanda y cansada de ello decidió que era momento de abandonarlo.

Al respecto, Josh McKoon, presidente del Partido Republicano estatal, se mostró complacido en recibir en sus filas a única legisladora afroamericana en todo el estado que los representará.

“La diversidad de opiniones es bienvenida. Podemos estar en desacuerdo, pero aun así unirnos en las cosas que más nos importan”, indicó.

Sigue leyendo