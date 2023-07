La Opinión Hoy: Nueva investigación a Donald Trump

Mediante una publicación en su plataforma Truth Social, Donald Trump dio a conocer que recibió una carta donde se le informa que es objeto de una investigación a cargo del Departamento de Justicia en la cual se le acusa de intentar deshacerse de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

El magnate de 77 años sostiene que el domingo se enteró de que un gran jurado que investiga el asedio al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 podría acusarlo de un delito federal.

En este sentido, afirma que la carta recibida abre la posibilidad de que las autoridades de nueva cuenta se le vayan encima con el intento de frenar su campaña política.

“Ahora me han acusado formalmente tres veces… con una cuarta probablemente proveniente de Atlanta. Esta cacería de brujas tiene que ver con la interferencia electoral y un completo y total armamento de la aplicación de la ley!”, indicó.

Al respecto, un portavoz del fiscal especial Jack Smith se niega a comentar sobre los comentarios del expresidente de la nación.

Chris Kise, abogado del expresidente Donald Trump, llega al Palacio de Justicia de los Estados Unidos de Alto Lee Adams Sr. el 18 de julio de 2023 en Fort Pierce, Florida.(Joe Raedle/Getty Images)

No obstante, se filtró la noticia de que Smith y su equipo se han acercado al círculo íntimo de Trump, llamando al exvicepresidente Mik Pence y al yerno de Trump a testificar ante los grandes jurados en Washington, DC.

Hasta el momento, Trump ya enfrenta cargos federales por supuestamente obstruir una investigación separada sobre documentos clasificados en su centro turístico de Florida.

Por su parte, los fiscales tienen evidencia de sobre los intentos de Trump y sus aliados por bloquear la transferencia del poder al demócrata Joe Biden.

Mientras tanto, fiscales en Georgia llevan a cabo otra investigación relacionada con los esfuerzos de Trump para revertir su ley electoral en ese estado.

Huelgas de actores y escritores dejan daños colaterales en economía del sur de California

Pequeñas empresas del sur de California comienzan a sentir los daños colaterales provocados por las huelgas simultáneas de los sindicatos de actores y escritores de Hollywood.

Empresas que dependen de dar servicio y atención exclusivamente a producciones de cine y televisión han dejado de recibir ingresos ante el paro laboral.

“Solo quiero que vuelvan a la mesa y se pongan serios”, expresó a la cadena ABC Corri Levelle, dueña de Sandy Rose Floral, que da servicio únicamente al medio artístico de Hollywood.

Los miembros y simpatizantes de SAG-AFTRA protestan mientras la huelga del Sindicato de Actores de SAG-AFTRA continúa frente a Paramount en 1515 Broadway el 19 de julio de 2023 en la ciudad de Nueva York. (John Lamparski/Getty Images)

Muchas de las pequeñas empresas que dependen de las producciones de cine y televisión lucharon por no desaparecer durante la pandemia de COVID, y ahora enfrentan otro momento difícil a causa del paro de actores y escritores de la meca del cine que tiene paralizados sus negocios.

Levelle estimó las pérdidas en aproximadamente unos $100,000 dólares al mes.

“Soy una empresa pequeña, y eso es mucho dinero”, mencionó la propietaria de Sandy Rose Floral.

Las pequeñas empresas comenzaron a resentir las pérdidas económicas desde diciembre de 2022, cuando los estudios empezaron a reducir las producciones antes de que se estancaran las negociaciones contractuales con el Writers Guild of America y el Scteen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists.

Cuando comenzó la huelga de los escritores, el 2 de mayo, Levelle dijo que se vio en la necesidad de despedir a más de la mitad de sus empleados, por lo que actualmente tiene una instalación con oficinas vacías y sin llamadas de clientes.

“Esto está afectando a miles de personas”, mencionó Levelle.

La actriz estadounidense Aisha Tyler se une a miembros del Sindicato de Escritores de Estados Unidos y del Sindicato de Actores de Pantalla mientras caminan en la línea de piquete frente a Paramount Studios en Los Ángeles, California, el 18 de julio de 2023. (CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images).

Entre los negocios afectados por el paro laboral de Hollywood se encuentran cafeterías, restaurantes, pequeñas tiendas de alimentos y tintorerías, entre otros.

“Mi negocio es 70% de los estudios (de cine y televisión), y eso no es fácil de revertir”, declaró el propietario de una tintorería cercana a los estudios.

En el caso de que las dos huelgas se prolonguen por más tiempo, los dueños de los pequeños negocios contemplan el despido de más empleados.

