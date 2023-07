El fiscal especial Jack Smith contactó a los gobernadores de Georgia y Arizona en la investigación de las elecciones de 2020

El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, ha sido contactado por el fiscal especial Jack Smith que investiga los intentos del expresidente Donald Trump de anular las elecciones de 2020, confirmó el portavoz del gobernador el viernes por la tarde.

“Puedo confirmar que la oficina de Jack Smith se ha puesto en contacto con nuestra oficina, pero declinaremos hacer más comentarios en este momento”, dijo Andrew Isenhour, portavoz del gobernador Kemp, en un comunicado.

The Washington Post fue el primero en informar sobre el contacto de Smith con Kemp.

Trump presionó a Kemp para que anulara el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia después de que perdió por poco el estado ante el demócrata Joe Biden. Después de que Kemp se negó, Trump trató de hundir los esfuerzos de reelección del gobernador al reclutar a un retador en las primarias para gobernador del Partido Republicano de 2022. Kemp fue reelegido a pesar de los esfuerzos de Trump.

“Él estaba enojado conmigo. No estaba enojado con él. Le dije exactamente lo que podía y no podía hacer cuando se trataba de las elecciones, y seguí la ley y la Constitución. Y como dije antes, eso es mucho más grande que Donald Trump. Es mucho más grande que yo. Es mucho más grande que el Partido Republicano”, dijo Kemp a CNN a principios de esta semana.

El exgobernador republicano de Arizona, Doug Ducey también fue contactado para la investigación que realiza el fiscal especial Jack Smith, según informes de CNN. “Sí, ha sido contactado. Ha respondido, y tal como lo ha hecho desde las elecciones, hará lo correcto”, dijo a CNN el portavoz de Ducey, Daniel Scarpinato.

Trump perdió en las elecciones de Arizona ante Joe Biden por menos de 11,000 votos. Trump atacó públicamente a Ducey, un antiguo aliado, por la certificación de los resultados por parte del estado.

Mientras Ducey certificaba los resultados de las elecciones en noviembre de 2020, Trump pareció llamar al gobernador, con un tono de llamada de “Hail to the Chief” que se escuchó en el teléfono de Ducey. Ducey no respondió a esa llamada, pero luego dijo que habló con Trump, aunque no describió los detalles de la conversación.

Esta investigación del Departamento de Justicia dirigida por Smith se centra en los esfuerzos de Trump y los de sus principales seguidores que organizaron a electores falsos para enviar votos al Congreso en su nombre y trataron de convencer al entonces vicepresidente Mike Pence para que bloqueara la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Trump recibió una carta de objetivos en la investigación de Smith el domingo pasado, y su equipo ahora se prepara para una acusación en el caso.

La carta en cuestión cita tres estatutos de los que se podría acusar a Trump relacionados con la privación de derechos; conspiración para cometer un delito contra o defraudar a Estados Unidos y manipulación de un testigo, según han reportado medios de comunicación.

Sigue leyendo:

– Fiscal especial del asalto al Capitolio citó a más testigos cuando es posible que Trump sea acusado

– El gran jurado que podría imputar de nuevo a Trump por el asalto al Capitolio se reúne en Washington

– Michigan acusó a 16 falsos electores por tratar de anular la derrota de Trump en las elecciones de 2020