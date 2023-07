Dos excursionistas murieron por el calor en un parque estatal de Nevada

Las autoridades informaron el domingo que dos mujeres excursionistas fueron encontradas muertas en un parque estatal en el sur de Nevada.

La Policía del Estado de Nevada no dio a conocer ningún detalle sobre las identidades de los excursionistas o la posible causa de la muerte. Sin embargo, la parte sur del estado permanece en alerta de calor excesivo, y la temperatura máxima del sábado fue de 114 grados.

Las autoridades dijeron que se les pidió que hicieran un control de bienestar poco antes de las 3:00 p. m. del sábado para dos mujeres que no terminaron su caminata en el Parque Estatal Valley of Fire, al sur de Overton en Moapa Valley.

Un grupo de excursionistas informó haber visto a las mujeres entrar en los senderos por la mañana y se preocupó cuando notaron que la pareja no había regresado, de acuerdo con CBS News.

La policía estatal dijo que una mujer fue encontrada muerta en el camino y el otro cuerpo estaba ubicado en un cañón.

El Parque Estatal Valley of Fire está a unas 65 millas al noreste de Las Vegas.

Ha habido siete muertes relacionadas con el calor en el condado de Clark hasta mediados de julio, según el Distrito de Salud del Sur de Nevada.

La semana pasada, un ciclista de montaña murió después de ayudar a llevar equipos de emergencia a un grupo de excursionistas que sufrían deshidratación en el condado de San Diego, California.

Según la cadena NBC News, un grupo de ciclistas en Jacumba encontró a cuatro excursionistas que no tenían comida ni agua con ellos y estaban experimentando agotamiento por calor. Ante esto, dos de ellos fueron por ayuda.

Una vez que los cuatro excursionistas fueron llevados a un lugar seguro, dos de los ciclistas de montaña regresaron al comienzo del sendero para encontrarse con todos, pero en algún punto intermedio, los dos últimos se separaron.

Al notar que uno de los ciclistas no se reunió con el grupo, los equipos de emergencia iniciaron su búsqueda y encontraron al hombre, que no fue identificado, a un cuarto de milla del comienzo del sendero. La persona no respondía y fue llevada de regreso a una camioneta con aire acondicionado, luego se intentó un traslado vía aérea, pero falleció en el trayecto.

Las temperaturas en el Parque Nacional del Valle de la Muerte han estado cerca del récord mundial (Photo by RONDA CHURCHILL/AFP via Getty Images)

Poco antes de ese hecho, las autoridades informaron que el calor extremo parecía haber causado la muerte de otro hombre de California en el Parque Nacional del Valle de la Muerte.

El Servicio de Parques Nacionales dijo en un comunicado que el cuerpo del hombre fue encontrado por un trabajador de mantenimiento que vio un automóvil junto a la carretera con dos llantas ponchadas.

El sedán tenía dos llantas ponchadas pero no chocó. El aire acondicionado no funcionaba y la ventanilla del conductor estaba bajada, lo que sugiere que no funcionaba cuando el hombre conducía, según la agencia.

“La investigación inicial sugiere que una enfermedad relacionada con el calor pudo haber causado que el conductor se saliera de la carretera“, dijo el servicio de parques.

El hombre, cuyo nombre no fue revelado, fue identificado solo como una persona de 65 años del área de San Diego.

