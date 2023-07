Descubre qué signos zodiacales son los más difíciles de soportar

Todos nos hemos encontrado con personas que hacen berrinche cuando las cosas no salen como ellos quieren. Si bien los arrebatos ocasionales son comunes, algunos signos del zodiaco son más propensos a estos episodios de terquedad y trastornos emocionales haciéndolos los más difíciles de soportar.

La astrología nos proporciona valiosa información sobre nuestras personalidades cósmicas arrojando luz sobre los rasgos ocultos que influyen en nuestro comportamiento. Saber si tu signo es de los que menos soporta la gente puede ser el primer paso para saber cómo caerle mejor a las personas.

Piscis, Leo, Virgo y Libra, en ese orden jerárquico, son los que se destacan por sus personalidades más insoportables, según se destaca en un ranking del sitio Times of India, debido a que son más propensos a los desaires emocionales, la sensibilidad, arrogancia y perfeccionismo.

Averigua a continuación en qué situaciones estos signos son insoportables y qué deben hacer para mejorar sus relaciones personales y sociales.

En determinadas situaciones, Piscis, Leo, Virgo y Libra son insoportables porque son muy propensos a los berrinches emocionales. (Foto: Shutterstock)

Piscis: el signo de agua emocional

Sensible y compasivo, Piscis se encuentra entre los principales berrinchudos del Zodiaco. Como pensadores profundos, tienden a reflexionar sobre las acciones y palabras de los demás, lo que los enoja fácilmente. Aunque pueden ser conscientes de sus arrebatos emocionales, no les gusta que los confronten al respecto. Cuando las cosas no se alinean con sus deseos, se vuelven irritables e insisten en salirse con la suya. Un acercamiento suave es clave para calmar y reconfortar a este signo de agua emocional.

Leo: valiente y arrogante

Leo es confiado y carismático, rara vez revela su lado vulnerable. Disfrutan haciéndose cargo y ayudando a los demás, pero admitir que necesitan ayuda es difícil para ellos. Cuando se enfrentan a la impotencia o la frustración, pueden recurrir a las rabietas para hacer frente a sus emociones. En esos días, comprender su necesidad de espacio y empatía contribuirá en gran medida a calmar la situación.

Virgo: el perfeccionista

El meticuloso y perfeccionista Virgo también es propenso ser insoportable. Su constante análisis interno y las altas expectativas de los demás pueden provocar malestar emocional. Subconscientemente, buscan reconocimiento y aprecio por su trabajo emocional y consideración. Si te encuentras con un Virgo que está pasando por un momento difícil, es mejor darle espacio en lugar de imponerle un consejo. Prefieren lidiar con sus emociones a su manera.

Libra: el que desea reconocimiento

Como el maestro de los ataques, el sensible y reflexivo Libra procesa las emociones en profundidad. Sus arrebatos surgen de su necesidad de validación y el deseo de ser escuchado. Los Libra a menudo requieren individuos tranquilos y receptivos para sentirse reconocidos. Estar en sintonía con sus sentimientos y ofrecerles apoyo puede ayudar a aliviar sus arrebatos emocionales.

Sigue leyendo:

• Qué signos del zodiaco son los más ofensivos e inapropiados

• Cuáles son los signos más violentos del Zodiaco

• Estos son los 5 signos del zodiaco más groseros, de acuerdo con astrólogos