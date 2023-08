AMLO dice estar “muy contento” al presumir encuesta donde la aprobación de su trabajo llegó al 84%

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presumió el resultado de una encuesta que le da el 84% de aprobación en el trabajo realizado durante su gobierno.

“Estoy contento porque a pesar de toda esta campaña cada vez más vulgar y ridícula, vulgar y ridícula, la gente sigue apoyando la transformación, les voy a poner una encuesta, solo una pregunta porque si pongo toda la encuesta me van a sancionar (los del INE)… Una pregunta porque amanecí con ganas de tirar aceite”, comentó.

Tras señalar que amaneció con “ganas de tirar aceite”, el presidente mexicano exhibió desde el salón Tesorería de Palacio Nacional una de varias preguntas realizadas por la casa encuestadora “Mendoza, Blanco y Asociados, MEBA”, en la cual se le preguntó a la gente: ¿Aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta ahora por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador?.

El resultado de la encuesta en el mes de julio de 2023 (días 28 y 29), señala que el mandatario mexicano alcanzó el 84% de aprobación, la cifra más alta con respecto a meses anteriores, donde en junio fue de 83%, en abril de 82% y febrero de 83%.

“Es lo más alto, debería estar abajo porque ya vamos de salida. Yo creo que está cuchareada, 84 contra 12”, declaró López Obrador de manera irónica.

López Obrador dijo que a pesar de que sus opositores realizan una campaña de desprestigio de su gobierno en medios de comunicación tradicionales, aseguró que el pueblo está muy despierto y es mucha pieza ante los embates de los oligarcas.

“Esto es para la gente porque como es tanto el bombardeo en contra, algunos si se aturden, dudan, la gente está muy despierta, el pueblo es mucha pieza, el pueblo es sabio y eso es lo que no quieren aceptar los de la oligarquía y sus voceros y sus intelectuales orgánicos, porque como son muy clasistas y racistas, no quieren aceptar de que el pueblo es mucha pieza, les cuesta trabajo”, afirmó.

#Mañanera | "Estoy contento porque a pesar de esta campaña cada vez más vulgar y ridícula, la gente sigue apoyando la #Transformación", así se expresó el presidente @lopezobrador_ luego de mostrar una encuesta con el 84% de aprobación a su gobierno. @Notimex @Notimex_TV pic.twitter.com/yx6rbVw6hG — Agustín Lozano (@tinlozano1) August 2, 2023

El mandatario mexicano también criticó a los medios de comunicación el no haber difundido la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022, donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer el pasado miércoles 26 de julio que la brecha de la pobreza en México se había reducido.

“Eso no fue noticia, no fue noticia en el país, por eso no tengo duda de que hay una campaña mediática en contra, pero también me llena de orgullo porque como decía Ponciano Arriaga, ”entre más me golpean más digno me siento””, recalcó.

