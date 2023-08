Descubren que una punta de flecha de hace 3,000 años fue fabricada con material extraterrestre

Investigadores del Museo de Historia Natural de Berna han concluido que una punta de flecha descubierta a orillas de un lago suizo fue fabricada hace unos 3,000 años, en la Edad de Bronce, con hierro proveniente de un meteorito, indicó hoy la Radio Televisión Suiza (RTS).

La punta de 39 milímetros de longitud y 2,9 gramos de peso fue hallada ya en el siglo XIX en Mörigen, localidad a orillas del lago de Bienne (noroeste del país), pero la procedencia extraterrestre del material con el que fue producida no se había confirmado hasta ahora.

Los objetos de metal procedentes de meteoritos anteriores a la Edad de Hierro, que en Europa se inició hacia el siglo octavo antes de nuestra era, son extremadamente raros, y solo se han confirmado hasta ahora 55 en todo el Viejo Continente y en África.

New analysis reveals: an arrowhead found in the 19th Century in the late #BronzeAge (900–800 BCE) lake dwelling of Mörigen, Switzerland, was made of meteoritic iron. The Kaalijarv #meteorite, Estonia, is proposed as a possible source of the iron.https://t.co/91vhDWJpGz pic.twitter.com/0wsK0Mcf1P

— Nina Willburger (@DrNWillburger) July 30, 2023