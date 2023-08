Aislinn Derbez se sincera sobre su supuesta reconciliación con Mauricio Ochmann | VIDEO

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann formaron una de las parejas más queridas, estables y mediáticas de la farándula mexicana hasta el punto en el que se convirtieron en la definición de la pareja perfecta y es por ello que cuando anunciaron su separación definitiva a pesar de tener una hija en común muchos de sus fans dejaron de creer en el amor. Sin embargo, con el paso de los años los protagonistas de “A la mala” siguen demostrando el enorme cariño que se tienen mutuamente.

En más de una ocasión alguno de los dos ha compartido fotos junto al otro y, por supuesto, otras más en las que están acompañados de la pequeña Kailani y es precisamente por ello que para muchos de sus fans no se ha apagado la esperanza de que un día retomen su relación. De hecho, hace unos días se les volvió a relacionar sentimentalmente e incluso a criticar por haber estado juntos en un curso de verano con su hija, por lo que muchos se preguntan si aún existe amor entre ellos o si por el contrario, sólo comparten la paternidad de la niña.

“Estamos juntos de otra manera”. Aislinn Derbez revela cuál es su relación con Mauricio

La hija de Eugenio Derbez fue una de las invitadas a la entrega de los premios MIAW 2023 a donde acudió con un impactante vestido rojo entallado, pero si hay algo que llamó la atención de sus fanáticos es que durante la alfombra roja aprovechó para platicar con los distintos medios de comunicación que ahí se encontraban.

Uno de los momentos que más revuelo causó fue cuando se le recordó que muchos seguidores afirman que ya existe una reconciliación entre ella y Mauricio Ochmann, por lo que tuvo que romper el silencio.

“Él ya tiene novia. Yo estoy feliz así, amo la soltería, nos llevamos increíble”, dijo Aislinn Derbez no sin antes agregar que tienen una “muy bonita interacción”. Por otro lado, la actriz dejó en claro que ella y su ex sí siguen juntos, aunque no de la forma en la que se piensa ante esta ola de rumores de reconciliación.

“Estamos juntos de otra manera y nos seguimos queriendo muchísimo”, concluyó sobre el tema.

Esta no es la primera vez que los rumores de reconciliación entre los actores dan de qué hablar en el mundo de la farándula, pues constantemente Aislin y Mauricio comparten tiempo juntos para responder a la paternidad compartida, misma que ha llevado a especulaciones de que aún existe algo entre ellos, o bien, a duras críticas por quienes no comparten su forma de ver su responsabilidad como padres.

Como era de esperarse, la actriz no es la única en aclarar su relación con su ex, pues el propio Mauricio Ochmann también ha dado sus versiones de la historia. Tan solo esta semana en entrevista con “Venga La Alegría”, el famoso y padre de dos hijas explicó:

“Más que una amistad, es que somos familia, o sea, y claro, el vínculo ahí está y es un vínculo muy fuerte. La gente no está acostumbrada, yo creo, a ver eso, a ver que te llevas bien, que seas familia”.

Sigue leyendo: