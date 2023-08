Astrónomos han detectado luz inexplicablemente brillante procedente del Sol

Un emocionante hallazgo ha sido realizado por un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Michigan (MSU), liderado por la astrofísica Mehr Un Nisa, quienes han descubierto que el Sol está irradiando con hasta diez teraelectronvoltios (TeV) de energía, algo que nunca esperaron.

Así, utilizando un telescopio altamente sofisticado, el equipo registró la luz de mayor energía jamás detectada procedente del Sol, alcanzando niveles de casi 10 billones de electronvoltios, según un estudio publicado en la revista Physical Review Letters.

Inicialmente, los investigadores dudaron del descubrimiento, considerando que los resultados eran demasiado increíbles para ser ciertos. Sin embargo, cuando verificaron los datos, descubrieron que, efectivamente, no había ningún error.

Discovery of TeV gamma rays from the Sun by @HAWC_Obs

Letter: https://t.co/QlYbCwBij8

Synopsis: https://t.co/xH2jLoe1Bv #astrophysics #astronomy

— Physical Review Letters (@PhysRevLett) August 3, 2023