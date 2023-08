El Niño Prodigio hace fuerte predicción sobre Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine: “Problemas y enredos”

Durante los últimos días, la vida de Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine ha estado llena de emociones fuertes que no han hecho más que volverlos el blanco de miradas por parte del público. Y alguien que también los volvió el centro de su conversación fue El Niño Prodigio, quien hizo fuertes predicciones sobre su relación. ¿Será que la relación llegará a su fin? ¿Llegarán al matrimonio? Aquí te contamos lo que dijo.

Con la confirmación de su romance y el arresto del rapero, la influencer dominicana ha estado en boca de todos, incluyendo las más recientes predicciones del astrólogo.

“Yailin tiene una estrella. Pero siempre le veo dos caminos, uno que le puede ir bien pero…ella tiene que prepararse y limpiar mucha gente a su alrededor que no le aportan nada“, explicó.

Al ser cuestionado sobre la nueva pareja de la joven, El Niño Prodigio no se guardó nada: “Tekashi no me gusta le salen le salen unos problemas, le salen unos enredos va a ser servido con unos documentos, con unos papeles. Tiene que tener fuerza porque está luchando contra algo”, exclamó.

“Este muchacho, no te voy a decir que es una persona mala”, añadió dentro de su lectura el conductor del podcast “Tu destino”. “Tal vez Yailin no se ha dado cuenta que ella va a ser la persona que va a ser el cambio en Tekashi. Pero ella no está preparada ni intelectualmente ni espiritualmente para eso”.

Para finalizar, el famoso astrólogo le envió un importante mensaje a la ex pareja de Anuel AA: “Ella debe buscar una persona que la oriente (…) Tiene que buscar un mentor porque a ella muchas veces la veo deprimida”, dijo.

