Inmigrante latina se vuelve viral por decir en TikTok que no desea trabajar y querer “food stamps” (cupones de alimentos)

Un video que muestra a una inmigrante se volvió viral luego de que la mujer de nacionalidad cubana declarara que no llegó a Estados Unidos a trabajar pero sí a estar dispuesta a seguir recibiendo los “food stamps” (cupones de alimentos) para comer.

“Yo no voy a trabajar porque yo no vine a este país (Estados Unidos) a trabajar. Si en mi país, que era mi país, yo no trabajaba, quién te dijo a ti (Joe Biden) que yo voy a venir a este a trabajar y a pasar trabajo…”, señaló la mujer.

Fue a través de la red social de Tik Tok que la mujer se quejó de que el gobierno de Joe Biden le retiró la ayuda federal del SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) y a cambio se le otorgó un permiso de trabajo.

“Mi tío Biden me quitó los food stamps y me dio permiso de trabajo. ¿Qué quieres decir con eso tiíto, que yo trabaje?, yo no voy a trabajar”, afirmó la mujer.

En el video que lleva por título “Cubana recién llegada a USA: ‘Yo no vine a este país a trabajar, devuélveme los ‘food stamps” y con fecha del 8 de septiembre de 2023, la mujer cubana insiste en que llegó a Estados Unidos a descansar y dormir hasta las 3 de la tarde.

“Si quieres devuélveme los food stamps igual el permiso de trabajo porque yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar, yo vine aquí a dormir hasta las tres de la tarde a descansar, que me pasé tremendo trabajo en la travesía”, concluye el video.

El programa SNAP, conocido popularmente como “food stamps”, es una iniciativa que se otorga a personas de bajos ingresos y donde el gobierno federal otorga pagos mensuales para comprar alimentos.

Para que las personas sean acreedoras a este beneficio deben de cumplir con varios requisitos, entre los que se encuentran: el registrarse para trabajar y aceptar el empleo si se les otorga; no renunciar voluntariamente a un empleo o reducir la jornada laboral; participar en programas de capacitación, entre otros.

