Yailin ‘La Más Viral’ se da palmadas en la retaguardia y se baja el pantalón durante concierto en Cuba

Yailin ‘La Más Viral’ y Tekashi 6ix9ine dieron mucho de qué hablar durante el pasado fin semana en el que se presentaron en Cuba y terminaron sellando su relación con un beso luego de que la ‘Chirivirika’ le dijera ante la multitud que lo amaba.

Según las publicaciones que realizaron los dos artistas en Instagram, en el concierto que realizaron en Cayo Santa María lograron reunir a unas 50,000 personas siendo un éxito total para ellos. En el evento los dos artistas cantaron juntos sus dos canciones ‘Pa’ Ti’ y ‘Shaka Laka’.

Aunque colaboraron en el escenario, cada uno tuvo espacio para hacer presentaciones individuales y Jorgina Guillermo -como realmente se llama la dominicana- destacó en la suya con sus sensuales pasos de baile.

Yailin, que lució un pantalón cargo con estampado en tonos rosa y un crop top blanco ceñido al cuerpo, mostró mucha sensualidad en el show. En el momento en el que interpretó su icónica canción ‘Chivirika’ se atrevió a darse unas palmadas en su retaguardia y bajarse el pantalón para que se le viera la tanga roja que tenía puesta.

Debate sobre el playback de Yailin

En los videos que circulan por redes sociales sobre la presentación de ‘La Más Viral’ algunos critican que usó playback y otros aplauden que el mejor manejo que tuvo del escenario en comparación con el show que dio en ‘Mujeres del Movimiento’ hace un par de meses en el que se quitó hasta los zapatos.

Internautas también han comentado sobre cómo canta 6ix9ine y entre las opiniones se logran leer dicen que “grita”. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

“El lío está en que ella no sabe ni doblar sus propias canciones”; “Su voz por un lado y ella con el micrófono abajo”; “Me alegro de que este feliz, pero de artista no tiene nada. Lo de ella es ser influencer en las redes sociales”; “El problema es que nooooooo canta… ¡Por Dios! ¿Hasta cuándo?”; “Perfectamente bella”; “Ellos son tan felices, que celebran como que han dado un gran show. No les importan los comentarios”; “¡Ay, no! ¿Qué fue eso? Ella necesita mucha más práctica, no se escucha para nada. Tekashi gritando. Pobre gente que escucho eso en vivo”; “No soy su fan, pero me encanto ver como está siendo feliz, todas las personas merecen ser felices”; “Pobrecita ella lo intenta, pero eso no es lo de ella. Se ve claramente que ella no es la que canta”; “No critiquen, si Cardi, cuando le tiro el micrófono a la fan, la canción siguió y nos dimos cuenta de que estaba playback” y “Creo que ella no se prepara o los nervios le ganan… o simplemente no canta”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en diversos posts en internet.

