RFEF se va a la guerra contra Jennifer Hermoso respondiendo a sus comunicados con explícitas “pruebas” y amenazas de demanda

En horas de la noche de este viernes, bastante convulso para el balompié femenino, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió un comunicado defendiendo la secuencia de los hechos expuesta por Luis Rubiales en la Asamblea General Extraordinaria e informando que iniciarán un proceso de demandas.

Horas después de los comunicados de la jugadora de Pachuca, la RFEF se valió de un escrito largo, con una retórica contundente y hasta imágenes adjuntas que buscan desmentir lo expuesto por Jennifer Hermoso y validar la cronología de Rubiales sobre la forma en la que se suscitó el beso en el Accor Stadium.

Respuesta al primer comunicado de Jennifer Hermoso

“La Real Federación Española de Fútbol ha tenido conocimiento del comunicado que ha hecho público el sindicato Futpro en relación con la intervención del Sr. Presidente de la RFEF, D. Luis Rubiales, con ocasión de la Asamblea Extraordinaria de la RFEF, que como de costumbre, y aun tratándose de una Asamblea de una entidad privada y con el afán de transparencia absoluta que ha caracterizado al Sr. Rubiales desde su llegada; ha sido retransmitida en directo por streaming y se ha ofrecido la señal a todos los medios de comunicación que han querido conectarse”, precisaron.

Amenazas de demanda

La organización aseguró que en pro de defender la honorabilidad de su máximo dirigente emprenderá acciones legales, motivo por el cual los abogados encargados intentaron ponerse en contacto con Hermoso, pero no tuvieron éxito.

“La RFEF desea comunicar a la opinión pública que los órganos competentes de la RFEF que están tramitando las denuncias presentadas ante la Federación han intentado contactar con la Sra. Jennifer Hermoso, habiendo resultado infructuoso en todo momento”, se lee en la misiva.

“La RFEF anuncia la presentación de cuantas acciones legales correspondan en defensa de la honorabilidad del Sr. presidente de la RFEF, que ha expuesto de una forma clara y sencilla como se produjeron los hechos que son motivo de conflictividad y escarnio por parte de amplios sectores de la sociedad contra el Sr. presidente”, añadieron.

La RFEF acusa a Jennifer Hermoso de faltar a la verdad

Minutos después del primer comunicado en el que FutPro habla en nombre de la mediocampista y en el que las 23 futbolistas de la selección anunciaron no retomar a convocatorias hasta la dimisión de Rubiales, Hermoso emitió un segundo escrito en sus redes sociales donde confesó haberse sentido vulnerada como mujer y víctima de una agresión machista.

Precisamente ese extracto fue citado por la RFEF y etiquetado como mentira. “Dice la nota (comillas atribuidas a la Sra. Jennifer Hermoso): ‘Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho’.

“En un Estado de derecho, como ha defendido el presidente, las opiniones se contrarrestan con hechos y con pruebas y las mentiras se rebaten en los juzgados”, comentaron.

Fotos presentadas como evidencia para desmentir la versión de Jennifer Hermoso

La RFEF anuncia en un comunicado que va a presentar acciones legales “ante la gravedad” de la nota de prensa de Futpro.



? Se defiende con un análisis de cuatro fotos entre Rubiales y Jenni Hermoso.



? “Las pruebas son concluyentes. El Sr. presidente no ha mentido”. pic.twitter.com/fBkpXYTURd — Relevo (@relevo) August 25, 2023

El organismo presentó cuatro fotografías explícitamente explicadas al por menor para dejar en claro que la secuencia expuesta por Rubiales es certera. En la primera imagen se puede ver a la jugadora abrazar al directivo, mientras este tiene los brazos sueltos en la parte superior de la espalda de la futbolista. “Por tanto, ninguna fuerza podía ejercer. Se puede ver como el Sr. presidente tiene los talones de los pies ligeramente levantados”.

Foto 2:

“La Sra. Jennifer Hermoso mantiene los brazos agarrando por la espalda al Sr. presidente. El Sr. presidente mantiene los brazos en la parte superior del cuerpo de la jugadora. Se comprueba como el Sr. presidente tiene ya los talones mucho más elevados”, argumentaron.

Foto 3:

En la tercera postal difundida por la Federación, se ve a Hermoso en medio de la pasarela de celebración, abrazando al mandatario, quien aparece recostado sobre ella con los pies levantados del suelo. “Resulta indiscutible la inclinación de la espalda de la Sra. Jennifer Hermoso que se produce cuando está realizando una acción de fuerza. Los pies del Sr. presidente están claramente y manifiestamente levantados del suelo como consecuencia de la acción de fuerza ejecutada por la jugadora”, complementaron.

Foto 4:

“La Sra. Jennifer Hermoso sigue manteniendo los brazos en la misma posición del cuerpo del presidente mientras el presidente debe seguir agarrándose a la jugadoras para no caer y se constata de manera evidente que el arqueo del cuerpo de la jugadora se corresponde con la fuerza de elevación del Sr. presidente que está realizando. Los pies del Sr. presidente están ostensiblemente levantados del suelo, fruto de la acción de la jugadora”, culmina la RFEF en su exposición de motivos.

El comunicado finaliza con el organismo prometiendo llegar hasta las últimas consecuencias y calificando como mentira las versiones que distan de la narrada por el exjugador del Levante.

