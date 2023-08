Aprovecha la superluna azul para limpiar tu energía con este ritual

La luna llena que veremos este 30 de agosto es la segunda del mes, a esta rareza celestial se le conoce como Luna Azul. Pero, además, es una superluna en Piscis, por lo que el ambiente es perfecto para llevar a cabo un ritual de limpieza energética gracias a la influencia que emanará esta lunación.

Piscis es un signo gobernado por Neptuno, el encargado del mundo espiritual, y al combinarse con una superluna, el significado adquiere más potencia. Nos invita a liberar todo lo que no abona para nuestro bien, además de ser un botón de reinicio cósmico oportuno para eliminar todo el desorden energético que traemos con nosotros.

Este ritual de limpieza y purificación se alinea con las energías de la superluna azul de Piscis. Expertos del sitio Forever Conscious lo diseñaron para facilitar la liberación tanto a nivel psíquico como emocional, dejándote más ligero y con un aura fortalecida. La recomendación es que hagas este ritual del 26 de agosto al 10 de septiembre de 2023.

Este ritual de superluna azul te ayudará a liberar. Foto: Shutterstock

Ritual para la superluna azul de agosto 2023

Los materiales que ocuparás para este procedimiento son un incienso o vela blanca (para limpiar tu aura), un recipiente con agua (no hasta el borde, sino a 3/4 de su capacidad) y 2 tazas de arroz u otra semilla que tengas en casa.

Comienza tomando prendiendo la vela o el incienso y pásala por la parte superior de su cabeza. Con mucha precaución, muévela por todo el exterior de tu cuerpo limpiando tu campo áurico. Mientras lo haces, se sugiere recitar esta oración:

“Todo lo que ya no sustenta mi yo superior es limpiado de mi cuerpo ahora mismo. Me libero de cualquier ciclo o patrón repetitivo que impida mi crecimiento. Me libero de cualquier actitud o creencia que me mantiene estancado. Me libero de cualquier peso pesado que ya no sea mío para llevar. Yo establezco la intención y sé que está hecho. Gracias. Gracias. Gracias”.

Deja que la vela o el incienso se consuman, mientras tanto, ponte en una posición cómoda para respirar y exhalar profundamente; visualiza que la luz que rodea a tu cuerpo se vuelve más brillante y de un color claro. Hazlo por algunos minutos hasta que tu intuición de diga que es hora de continuar.

Después de completar la meditación, siéntate con el balde de agua frente a ti. Toma una pizca de arroz o del grano que hayas elegido y piensa en algo que desees soltar. Expresa tu intención de liberación en voz alta; por ejemplo: “estoy liberando prejuicios de mi mismo” o “estoy abandonando una mala versión de mí”.

Una vez afirmado, echa el arroz en el recipiente con agua. El arroz/semilla actúa como un conducto eliminando las energías que estás liberando de tu campo energético. El agua sirve como purificador transmutando instantáneamente estas energías a un estado neutral. Haz este proceso por cada intensión que deseas dejar en el pasado o liberar.

Cuando hayas completado los lanzamientos de arroz, toma el recipiente con agua en tus manos y recita lo siguiente:

“Limpio y purifico el pasado. Libero todo lo que ya no sirve. Lo viejo se ha ido y el pasado es sólo un recuerdo sabio. Me adelanto ahora al momento presente, enfocándome en aquello que deseo atraer para mi Yo más elevado y mi futuro más brillante”.

Desechar el arroz y el agua, preferiblemente devolviendo el agua a la tierra regando una maceta o el jardín. Para concluir el ritual, utiliza el incienso o la vela para pasarla una vez más por tu aura. Mientras lo hace, recite lo siguiente:

“Me rodeo de amor y luz. Se forma un sello de protección alrededor de mi cuerpo, mente y alma. Estoy a salvo. Soy amado. Estoy infinitamente protegido. Gracias. Gracias. Gracias”.

