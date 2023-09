Khloé Kardashian registra a su bebé a un año de su nacimiento

Khloé Kardashian acaparó las redes sociales debido al registro del nombre de su segundo hijo, a un año de su nacimiento, la hermana mediana del clan Kardashian, por fin ha hecho oficial el nombre de su bebé.

Khloé se caracteriza por tener una actitud despreocupada y no es la más polémica de sus hermanas, hace unos días salió a la luz una noticia que ha llamado mucho la atención de sus seguidores: la socialité ha registrado por fin a su hijo con el nombre de Tatum Kardashian. Esto no sería noticia si no fuese porque el bebé nació hace más de un año.

A pesar de que la modelo ya había compartido que el pequeño lleva por nombre Tatum, no estaba registrado oficialmente. En un principio, la cofundadora de Good American de 39 años, nombró al pequeño en dichos papeles como Baby Kardashian, debido a que no tenía claro en ese momento el nombre que le quería poner.

Sin embargo, Khloé y Tristan Thompson, parecen estar contentos con el nombre de su hijo, y finalmente lo han hecho oficial a través de un juez del condado de Los Ángeles, que ha les ha concedido este cambio para el menor de 13 meses, según la revista People.

En cuanto al apellido, la ley en California permite elegir el del padre, la madre o una combinación de ambos. En este caso, Khloé eligió el suyo, en parte por la complicada relación que ha llevado con el también papá de su hija, True. El pequeño Tatum nació (a través de un proceso de gestación subrogada) como fruto de la relación que la hermana de Kim Kardashian mantenía con el jugador de baloncesto Tristan Thompson.

Finalmente, tal y como ha desvelado en alguna ocasión la creadora de contenido, a pesar de que dieron por finalizada su relación sentimental, Tristan Thompson y ella, se llevan muy bien y comparte la custodia del menor.

Relación de Tristan Thompson y Khloé Kardashian

Khloé y Tristan, quienes también comparten a su hija True, de 5 años, le dieron la bienvenida a su hijo en julio de 2022 a través de una madre sustituta. Sin embargo, la fundadora de Good American mantuvo su nombre en secreto hasta el estreno de la tercera temporada del reality show que se emitió a principios de este año.

“Tatum es bueno”, le dijo Kris Jenner a Khloé durante el episodio del 10 de junio de The Kardashians. “Podríamos llamarlo Tate. Todos lo llamarán Tate”. Sin embargo, no le gustó a Khloé, quien rápidamente respondió a su madre, “No, nunca sucederá”.

Pero, aunque Khloé mantuvo en secreto el nombre de Tatum durante varios meses, no fue sólo por la gran revelación del programa. Después de todo, le costó mucho decidir cómo llamarlo.

“Quería conocerlo y sentirlo un poco”, explicó en el Jennifer Hudson Show en abril. “Al principio, no tenía nombre. Luego, ha tenido nombre, pero estaba esperando el estreno de nuestro programa y no sabía que iba a tardar tanto”.

“Con True, me tomó un par de días decir, ‘OK, esta es mi hija’, y estaba muy interesada, pero solo unos días”, recordó Khloé en el programa de Hulu. “Pero con él, me ha tomado como meses. Lo amo y amo a los niños, pero definitivamente todavía no tengo ese vínculo completo. Pero ya sabes, muchos dicen que lleva tiempo”, reveló Khloé en su reality show.

