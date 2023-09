Woody Allen presenta en Venecia su nueva película y critica la “cultura de la cancelación”

Tras una larga ausencia del cine el director Woody Allen ha regresado, con la película “Coup de chance” (“Golpe de suerte”), filmada totalmente en Francia. Él estuvo en el Festival de Venecia para promocionarla, donde informó que esa cinta podría ser la última de su carrera, además de que se refirió a la “cultura de la cancelación” como algo “tonto”.

En entrevista con Elsa Keslassy para Variety, Allen, de 87 años, comentó que cada vez es más difícil para él conseguir dinero para financiar sus proyectos fílmicos: “Tengo tantas ideas para películas que me sentiría tentado a hacerlas, si fueran fáciles de financiar. Pero más allá de eso, no sé si tengo las mismas ganas de salir y dedicar mucho tiempo para conseguir dinero”.

Hace dos años la hija de Woody, Dylan Farrow, declaró en una serie documental que el director había abusado sexualmente de ella, un tema que durante la entrevista Allen no dudó en comentar: “Mi reacción siempre ha sido la misma. La situación ha sido investigada por dos personas, dos órganos importantes, no personas, sino dos órganos de investigación importantes. Y ambos, después de largas investigaciones detalladas, concluyeron que estos cargos no tenían mérito”. Hasta el momento, él no ha tenido contacto ni con Dylan ni con el hermano de ésta, Ronan Farrow.

En cuanto al movimiento #MeToo, Woody Allen se dijo ser un defensor del mismo, pero también calificó a la “cultura de la cancelación” (que ha terminado con las carreras de varios artistas) como algo en ocasiones “tonto”: “Creo que cualquier movimiento que genere un beneficio real, que haga algo positivo, digamos, para las mujeres, es algo bueno. Cuando se vuelve tonto, es tonto. Es una tontería cuando no se trata de una cuestión feminista o de injusticia hacia las mujeres, cuando es demasiado extremo al tratar de convertirlo en un problema cuando la mayoría de la gente no lo consideraría ningún tipo de situación ofensiva…Siento que si te van a cancelar, esta es la cultura por la que hay que cancelar. Todo eso me parece muy tonto. No pienso en eso. No sé lo que significa ser cancelado. Sé que a lo largo de los años todo ha sido igual para mí”.

