Seis votantes interponen demanda para sacar a Trump de la boleta electoral en Colorado

Seis votantes de Colorado presentaron una demanda el miércoles para mantener al expresidente Donald J. Trump fuera de las boletas electorales del estado en las elecciones de 2024 citando para ello la Enmienda 14, que dice que cualquiera que “participe en una insurrección o rebelión” contra la Constitución después de prestar juramento para defenderla no es elegible para ocupar un cargo público.

El grupo de vigilancia de la ética y la responsabilidad del gobierno de EE.UU. con sede en Washington urgió a la Secretaría de Estado de Colorado a no incluir al expresidente Trump como candidato en las elecciones de 2024 en ese estado amparándose en la sección 3 de la Enmienda 14 que estipula que “ninguna persona” podrá ser congresista ni “desempeñar cargo alguno, civil o militar” si después de prestar juramento de apoyo a la Constitución “participó en insurrección o rebelión contra la misma, o prestó ayuda o consuelo para sus enemigos”.

En las últimas semanas, un número creciente de juristas liberales y conservadores han adoptado esta estrategia legal de largo alcance.

Donald Trump habló a sus seguidores antes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 en Washington, DC. /Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images

La demanda, presentada por Citizens for Responsibility and Ethics en Washington, es el primer caso legal de alto perfil que intenta utilizar la Enmienda 14 para descarrilar la campaña presidencial de Trump.

El grupo también demandó el miércoles a la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, en un tribunal estatal y pidió a un juez que emitiera una orden “declarando a Trump descalificado bajo la Decimocuarta Enmienda” y prohibiendo a Griswold “tomar cualquier acción que le permita acceder a la boleta”.

Trump ha negado haber actuado mal con respecto al ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 y dijo en una publicación reciente en las redes sociales que “no hay base legal” para utilizar la Enmienda 14 para eliminarlo de la boleta.

Trump considera indultar a los atacantes del Capitolio, si resultara electo en 2024. /Foto: Brandon Bell/Getty Images

Respaldados por la organización nacional Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, los demandantes afirman que Trump “a sabiendas y voluntariamente ayudó e incitó a la insurrección del 6 de enero y que como consecuencia quedó “descalificado” de participar en una nueva elección presidencial.

Trump es el favorito en las encuestas de la campaña de las primarias republicanas para ser el candidato a la presidencia por ese partido, pese a las múltiples demandas criminales que enfrenta en varios estados, entre ellas la acusación de querer revertir los resultados de los comicios de 2020.

Los demandantes en Colorado argumentan, entre otros ejemplos de conducta del expresidente, que Trump estuvo en la marcha “Detengamos el robo”, el tuit suyo el día de los hechos contra el exvicepresidente Mike Pence y el pedido del republicano de retrasar la certificación de la elección, que ganó el demócrata Joe Biden.

También objetan la negativa de Trump de movilizar a agentes federales para restaurar el orden en el Capitolio y a pedir a los agresores que se retiraran del recinto.

“Cuatro años después de prestar juramento (…) Trump intentó anular los resultados de las elecciones de 2020, lo que provocó una violenta insurrección en el Capitolio”, afirma el documento.

Se trata de una demanda sin precedentes que podría ser seguida por otras e involucrar a otras personas cercanas a Trump y asociadas con los incidentes de enero de 2021.

La sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución fue aprobada en 1868, para evitar que funcionarios y militares de la Confederación ocupen puestos en el gobierno federal si cometían los actos previstos en ella. Pero esa Enmienda nunca antes ha sido invocada contra un expresidente.

