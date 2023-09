El consejo de John Ryder a Jermell Charlo antes de su pelea con Canelo Álvarez

John Ryder aconsejó a Jermell Charlo no confiarse ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la pelea por el campeonato indiscutido de peso supermediano en manos del mexicano el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En una entrevista con Fight Hub TV, Ryder explicó que Charlo debe tener cuidado porque Canelo Álvarez siempre está esperando y analizando los golpes que lanzan y te da una falsa sensación de seguridad que te hace creer que estás teniendo éxito, pero no es así.

“Cuando crees que estás teniendo éxito, en realidad no es así. (Canelo) Está analizando lo que sigue, observando cómo lanzas un golpe y cómo va la otra mano. Honestamente, ese gancho que lanzó estuvo sincronizado a la perfección. Lo vi venir, pero no hubo tiempo para apartarme. Solo hay que tener cuidado porque siempre está esperando. Incluso cuando crees que estás teniendo éxito, en realidad no es así. Él te está atrayendo, dándote esa falsa sensación de seguridad”, dijo.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo en el primer careo en Nueva York. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Cabe destacar que John Ryder conoce muy bien Canelo Álvarez porque perdió ante el tapatío el pasado mes de mayo y, pese al resultado, su actuación fue reconocida por los expertos y fanáticos del boxeo. Durante el duelo, el británico sufrió una fractura de nariz en el segundo asalto y fue mandado a la lona en el quinto, pero valientemente pudo recuperarse y seguir en la pelea hasta el último round con el mexicano, que fue criticado por no noquearlo.

Por ello, The Gorilla cree que la mejor forma que Jermell Charlo tenga éxito es en la corta distancia, técnica que le funcionó ante el mexicano, pero no pudo mantener.

“Creo que Charlo tiene una oportunidad si puede acercarse a él y trabajar muy de cerca. Estaba teniendo éxito allí (cerca de Canelo), pero no pude mantenerlo”, expresó.

Para la pelea entre campeones indiscutidos, Charlo subirá 14 libras y, aunque el tamaño pudiera representar un problema, en el primer careo entre ambos se pudo notar que el estadounidense es más grande que el tapatío. Lo que sí podría ponerlo en desventaja es la inactividad sobre el ring. El dueño de los títulos de las 154 libras tiene casi un año y medio sin ver acción por una lesión que sufrió en su mano, pero aseguró que se ha mantenido activo entrenando para llegar de la mejor forma al combate.

Jermell Charlo quiere hacer historia frente a Canelo Álvarez. Foto: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

Por su parte, Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

