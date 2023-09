Noche UFC: la histórica cartelera encabezada por Alexa Grasso que celebra el Día de la Independencia de México

Alexa Grasso defenderá por primera vez el título de peso mosca en la revancha con Valentina Shevchenko en la Noche UFC, la histórica cartelera que celebrará el Día de la Independencia de México el 16 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Debido a la importante fecha, la ciudad del pecado se llena de conciertos y eventos deportivos donde los mexicanos son las estrellas, pero esta vez no será Canelo Álvarez quien encabece una gran cartelera en Las Vegas. El UFC se adelantó y organizó por primera vez un evento único en la historia de la compañía de MMA donde la principal protagonista será Grasso.

“Es algo enorme para mí. Una vez fui el evento principal, pero en una cartelera pequeña en el APEX, y ahora es el T-Mobile Arena, un estadio enorme. Y es importante que no sea un PPV porque así mucha gente en México podrá verlo. Me encantaría pelear en México, pero no fue posible, así que lo bueno es que mucha gente podrá viajar para ver la pelea y eso me hace feliz. El 16 de septiembre es muy importante para México, por eso me gusta ser un ejemplo de cómo luchar realmente por los sueños”, dijo la campeona al podcast Trocação Franca.

El evento no solo contará con la participación de la primera campeona azteca de UFC, también estarán presente los peleadores mexicanos Raúl Rosas Jr., Daniel Zellhuber, Fernando Padilla, Lupita Godínez, Edgar Cháirez y Tracy Cortez; quiénes buscan seguir escalando posiciones en sus respectivas divisiones para consolidarse en la compañía.

Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko 2

La cartelera de Noche UFC, que celebrará el Día de la Independencia de México, traerá una de las revanchas más esperadas: Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko 2. Después de arrebatarle el título de peso mosca a Bullet, la mexicana quiere repetir el resultado y demostrar que su victoria no fue solo cuestión de suerte.

“Me encantaría noquearla, pero también me gustaría someterla nuevamente con un estrangulamiento trasero desnudo para que la gente no piense que fue suerte, un error o algo así. Tenía mi plan muy claro. Sabía que ella iba a darse la vuelta y eso fue todo. Podría terminar por sumisión, podría ser un nocaut, pero ganaré”, declaró a Trocação Franca.

En la primera pelea contra Shevchenko, el pasado mes de marzo, Grasso logró lo que parecía imposible al vencer por sumisión en el cuarto asalto a una de las campeonas más dominantes del UFC. Después de la derrota, la kirguisa reconoció que cometió un error que le permitió a la mexicana controlar su espalda y finalizarla.

Alexa Grasso sometió a Valentina Shevchenko en el UFC 285 en marzo de 2023. Foto: PATRICK T. FALLON/AFP vía Getty Images.

Para este segundo duelo, la dominante excampeona expresó que se preparó de la mejor forma posible para recuperar el trono y que solo un pensamiento es el que tiene en mente: “la victoria”.

“Yo sé exactamente que se está preparando para usar este chance para que yo cometa un error, pero no voy a cometer ningún error esta vez. Yo sé exactamente qué esperar, cómo prepararme y aquí no hay otra cosa, solo la victoria. (…) Cada mañana me despierto con un solo pensamiento en mi cabeza, solo uno hay y es la victoria”, indicó en una entrevista a UFC en Español.

Alexa Grasso, de 29 años, defenderá por primera vez el título en una cartelera que celebrará el Día de la Independencia de México. La campeona azteca ha disputado 11 peleas en UFC de las cuales ganó ocho y perdió tres veces.

Por su parte, Valentina Shevchenko, de 34 años, quiere recuperar la gloria y nuevamente ser la monarca de peso mosca. La peleadora kirguisa cuenta con una marca de 23 triunfos y solo tres reveses en la compañía que preside Dana White.

Noche UFC Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko 2: cómo ver, fecha y horario

La Noche UFC: Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko se realizará el 16 de septiembre y se podrá ver a través de la plataforma de streaming de la compañía UFC Fight Pass para todo el mundo, por ESPN+ y Fox Sports Premium en México y por Star+ en Latinoamérica.

La cartelera preliminar inicia a las 17:00 horario de Ciudad de México y las 19:00 hora del este (ET) de Estados Unidos, mientras que la principal comenzará a las 20:00 de CDMX y las 22:00 ET.

Cartelera completa de Noche UFC:

Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko

Kevin Holland vs. Jack Della Maddalena

Raúl Rosas Jr. vs. Terrence Mitchell

Daniel Zellhuber vs. Christos Giagos

Fernando Padilla vs. Kyle Nelson

Lupita Godínez vs. Elise Reed

Josh Frend vs. Roman Kopytov

Edgar Cháirez vs. Daniel Lacerda

Tracy Cortez vs. Jasmine Jasudavicius

Josefine Lindgren Knutsson vs. Marnic Mann

