USCIS alerta a inmigrantes que piden asilo que deben contar con intérprete

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recordó que, a partir de este miércoles 13 de septiembre, los inmigrantes que solicitan asilo afirmativo deberán contar con intérprete, si no dominan el inglés.

Hasta este martes, la agencia había proporcionado intérpretes a los peticionarios de esta protección migratoria, pero dejará de hacerlo a partir del miércoles.

El intérprete es necesario si el extranjero que solicita asilo no domina el inglés, ya que las entrevistas son en este idioma y si la persona desatiende la advertencia será tomado como un motivo para desestimar la petición.

“Si usted necesita un intérprete y no trae uno a su entrevista, o si su intérprete no domina el inglés, y usted no demuestra una razón justificada, puede que consideremos esto como una incomparecencia a su entrevista y podríamos desestimar su solicitud de asilo o referir dicha solicitud a un juez de inmigración”, advirtió USCIS. “Determinaremos caso por caso si la razón está justificada”.

La agencia recordó que ese intérprete debe dominar inglés, además del idioma que hable el peticionario de asilo, además deberá ser mayor de 18 años.

Quién no puede ser intérprete

– El abogado o representante autorizado del inmigrante.

– Un testigo que testifica a nombre del peticionario.

– Un representante o empleado del gobierno de donde el inmigrante es originario (o, si es apátrida, del país de última residencia habitual).

– Una persona que tiene una solicitud de asilo pendiente y no ha sido entrevistado aún.

USCIS recuerda que el 23 de septiembre de 2020 se publicó la regla final temporal (TFR), para permitir a los inmigrantes utilizar vía telefónica a los intérpretes de la agencia, a fin de evitar propagación del COVID-19.

Hubo cuatro extensiones a ese requisito, a fin de facilitar las entrevistas sobre asilo, pero la última marcó el fin del programa para el 12 de septiembre.

“Esta cuarta extensión proporcionó tiempo adicional después de que expiraran las emergencias nacionales y de salud pública para permitir que USCIS se preparara para volver al requisito reglamentario anterior”, se recordó.

Es importante que quienes soliciten asilo afirmativo contacten a algún intérprete certificado para realizar su entrevista.

Para solicitar asilo, la persona debe estar físicamente en EE.UU. y presentar el Formulario I-589, Solicitud de asilo y suspensión de expulsión, ante USCIS dentro del primer año de la llegada al país.

Es importante que los inmigrantes soliciten asesoría legal, a fin de saber si son elegibles para la protección de asilo.