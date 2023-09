Kevin de León buscará la reelección como concejal de Los Ángeles

El concejal Kevin de León anunció que competirá por su reelección en el 2024 para continuar representando a la gente del distrito 14 en el Concejo de Los Ángeles.

“Ha sido la gente de mi distrito, mis representados, los que me ha inspirado a buscar la reelección, y por eso hoy estoy haciendo este anuncio oficial”, dijo De León en entrevista con La Opinión.

Dijo que el año pasado tras la filtración de un audio de la conversación privada en la que se pronunciaron comentarios racista, fue muy duro y difícil, pero afirmó que salió adelante por el apoyo de la gente.

“A pesar de que muchos de mis representados estaban al borde del desalojo o que habían perdido sus trabajos a causa de la pandemia, se tomaron el tiempo para hablar conmigo. En algunos casos me dieron de comer porque yo no podía regresar a mi casa por los manifestantes que estaban afuera”.

Admitió que se sentía en la lona, prácticamente en el piso.

“Fue mi gente la que me recogió y me dio animó. Me ayudaron a pararme y a caminar para que siguiera siendo su representante y defendiera sus intereses. Les doy las gracias por ese respaldo tan grande”.

Agradeció a su equipo en el Concejo, por lo que llamó un trabajo excelente y porque han trabajado a su lado, haciendo todo lo posible para construir techos para las personas indigentes, aquellas que sufren de adicciones o de condiciones mentales como la bipolaridad y la esquizofrenia.

“Más que cualquier otro funcionario en el estado de California., hemos construido techos y parques”.

Por lo tanto, dijo que ha decidido buscar la reelección basado en los resultados de su trabajo.

“Nuestros hechos y acciones hablan por sí solos, no los dichos”.

Amenazas de muerte

De León dijo que tras el escándalo del audio del año pasado, su equipo y él mismo recibieron cantidad de amenazas de muerte y violencia física.

“En Estados Unidos, no hay lugar para este tipo de amenazas, pero en medio de todo esto, fueron mis representados, las recamareras, los conserjes, los jornaleros, las limpiacasas como mi mamá, quienes me dieron la valentía, la motivación y la inspiración para seguir adelante”.

Y recordó que él viene y salió de ese sector de trabajadores que sacrifican mucho a cambio de muy poco pago.

¿Tendrá suficientes fondos para hacer una campaña?

Tal vez sin el respaldo económico de los poderosos sindicatos.

“Lo voy a hacer como siempre, trabajando duro, hablando con la gente que ya me conoce muy bien. Saben que soy un hombre de palabra y que cumplo con hechos”.

Reconoció que hay contrincantes que harán todo lo posible para tomar ventaja sobre él y que en vez de hablar sobre su historia y sus planes de trabajo, se enfocarán en lo que sucedió el año pasado.

“Yo en mi campaña de reelección me voy a enfocar en mi comunidad. Mi trabajo como concejal muestra acciones concretas de lo que hemos logrado y estamos progresando”.

El distrito 14 comprende el centro de Los Ángeles y los barrios de Boyle Heights, Eagle Rock, Highland Park, El Sereno, Garvanza, Glassell Park, Lincoln Heighgts y Monterey Hills.

De León tiene una amplia experiencia, fue asambleísta, senador, y presidente del Senado.

Durante su época en la legislatura, logró que se le aprobaran leyes tales como una que permitió revitalizar el río de Los Ángeles para crear espacios como el histórico Parque Estatal de Los Ángeles, crear un financiamiento por $4 mil millones para nuevos parques, limpiar los desperdicios tóxicos de la planta Exide, invertir en vivienda permanente para los californianos que experimentan el desamparo, poner al estado en camino hacia un futuro 100% con energía limpia, y encabezar la lucha para ampliar el cuidado infantil para las familias trabajadoras.

En el Concejo Municipal de Los Ángeles, de León lideró la lucha para ampliar la vacunación de las comunidades afroamericanas y latinas más afectadas por covid, creó la comunidad más grande del país con mini casitas para personas sin vivienda, duplicó los equipos de recolección de desechos ilegales en toda la ciudad y aseguró millones de dólares para pagar horas extras a los agentes del LAPD (Departamento de Policía de Los Ángeles) para su distrito, inició la construcción de dos de los parques más nuevos de la ciudad de Los Ángeles y ha distribuido cajas de alimentos frescos a más de 35,000 hogares familiares en dificultades.