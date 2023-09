Francis Ngannou cree que Tyson Fury hace trampa: “He escuchado muchas quejas de sus guantes”

Francis Ngannou, excampeón de peso pesado de UFC, cree que Tyson Fury hace trampa después de que Deontay Wilder lo acusara de usar guantes manipulados en la segunda pelea entre ambos, por lo que el camerunés se asegurará de vigilarlos de cerca.

En una entrevista con Joe Rogan, Ngannou expresó que hablaron con el equipo de Fury para verificar cada uno de los guantes y comprobar que todo esté en orden antes de la pelea que protagonizarán el 28 de octubre en Arabia Saudita.

“He escuchado muchas quejas de sus guantes. Creo que hace trampa. Su rival se queja de los guantes. Puede que no sea (verdad), pero tenemos que comprobarlo. Creo que no tenemos nada que perder con una doble verificación, porque más de una vez la gente habla de sus guantes, e incluso sus oponentes. En el mundo del boxeo hay que preocuparse por todo. Si alguien dice algo en el boxeo, será mejor que lo vuelvas a verificar”, dijo.

Tyson Fury y Francis Ngannou en la conferencia de prensa en Inglaterra. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

“Estamos hablando de eso con el equipo y ellos dijeron: ‘Oh, ahí está la comisión del Reino Unido con los guantes’. Le dije: Llegaremos y necesitamos que revisen cada guante’. Si quieres que peleemos con o sin guantes, con los nudillos desnudos, hagámoslo. Pero no me den guantes de 10 onzas y usen guantes de 8 o 6 onzas porque no tiene protección”, añadió.

Cabe destacar que después perder por nocaut en la revancha con Tyson Fury, Deontay Wilder denunció que el campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CM) escondía objetos contundentes dentro de sus guantes. Esta teoría surgió luego de que los médicos que revisaron a The Bronze Bomber después del combate descubrieron que tenía una abolladura en el costado de la cabeza que habría sido ocasionado con un objeto contundente.

Tras conocerse que Francis Ngannou y Fury se enfrentarían sobre el ring, parte de la comunidad del boxeo ha criticado la decisión de The Gypsy King porque todos esperaban que enfrentara a Oleksandr Usyk en un combate de unificación, pero no pudieron llegar a un acuerdo. El británico estuvo tratando de encontrar un rival para defender nuevamente su título y, tras no conseguir uno, aceptó la pelea con el camerunés.

Tyson Fury le dará la bienvenida a Francis Ngannou en el boxeo. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

Esta pelea fue pactada a 10 asaltos y no tendrá en juego el título de peso pesado del CMB, pero podría no ser la única entre ambos peleadores. Según reveló el excampeón de UFC camerunés, hay una cláusula de revancha que se activará de inmediato si gana.

Tyson Fury, de 34 años, subió al ring fue en diciembre cuando derrotó por nocaut técnico a Derek Chisora en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. The Gipsy King cuenta con récord invicto luego de 33 peleas, 24 por la vía rápida, y un empate.

A pesar de que el excampeón de peso pesado del UFC no tiene experiencia en boxeo, Francis Ngannou es conocido en las MMA por su gran poder de nocaut y esto lo sabe Iron Mike. De sus 17 victorias en el octágono, 12 de ellas las terminó por la vía rápida.

