Horóscopo: qué será de tu semana del 25 al 30 de septiembre de 2023

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Muy acompañado y contenido. En la familia, la demanda permanente lo agotará. Le costará superar altibajos, pero hay buena convivencia.

DINERO: Pise fuerte si debe tratar con inversores o clientes poderosos y serán ellos quienes recurran siempre a usted.

CLAVE DE LA SEMANA: Muchos errores dependen de un imprevisto. Anticípese.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: ¿Cambios? Sabrá mantenerse en equilibrio y seguir. Bien para nuevos amores, no así para relaciones en crisis. Alguien dirá basta.

DINERO: Lo importante no es competir sino ganar… cuando de negocios se trata. No conformarse con menos de lo que merece.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Para qué guarda el cambio chico? ¡Dese algunos gustos!

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Contenga sus impulsos antes de lanzarse en historias turbias. Ponga un poco de cabeza antes de entregar su ingenuo corazón.

DINERO: Rotundo éxito en el trabajo y con bastantes chances en lo profesional.

CLAVE DE LA SEMANA: Ni acelere ni se frene; vaya a media marcha.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Resultará fácil convivir. Excelente diálogo de pareja y también muy buena piel. En problemas de grupo, ponga la situación en claro.

DINERO: Si alguien, a propósito, pone piedras en su camino, esquívelo. No justifique actitudes mezquinas o confusas.

CLAVE DE LA SEMANA: Pensamiento independiente, que no le “llenen la cabeza”.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Si los conocidos lo asfixian pruebe conocer gente distinta. Trabará amistad o podría enamorarse de alguien opuesto a lo conocido.

DINERO: Recurra a su instinto de conservación. Responda a cualquier golpe de un competidor con el movimiento justo.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga lo que haga, necesitará de una mano amiga.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Si quiere cambiar su vida tendrá que establecer acuerdos. Una cosa es ser apoyo y otra, convertirse en bastón.

DINERO: Una buena noticia revierte la situación. Momento perfecto para los negocios y para quienes buscan otro trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA: Recupere su autonomía y logrará darle pelea a la vida.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Confíe. La vida se encargará de demostrarle que no está solo. Abundarán tanto las reconciliaciones como los desencuentros.

DINERO: Gente emprendedora le da una mano, evalúe antes si piden mucho a cambio. Acuerdos en nombre de la convivencia.

CLAVE DE LA SEMANA: El diálogo con sus mayores destrabará la historia familiar.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Si se jugó por alguien que le da la espalda, refrésquele la memoria. Comparta con la pareja sus alegrías y también todos sus miedos.

DINERO: ¿Viaje en puerta? El mundo será su casa, será bien recibido vaya donde vaya. Un oficio siempre le abrirá puertas.

CLAVE DE LA SEMANA: Estudie el mercado antes de cambiar su rumbo.

Sagitario

24/11 al 21/12

AMOR: Todo lo bueno que haga esta semana será de a dos. Lejos quedan los desacuerdos. Encuentra una persona maravillosa. Idealismo y buena piel.

DINERO: No suelte antes de tiempo las riendas de sus finanzas si está al frente de un proyecto.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea agradecido con quien le tuvo paciencia en un mal momento.

Capricornio

22/12 al 21/1

AMOR: Con imprevistos que se superan con diálogo y buena predisposición. Sabrá resolver sobre la marcha desencuentros de amistad o de pareja.

DINERO: Lo que haga tendrá mucha repercusión. Permítase probar y acepte que eso supone un riesgo de error.

CLAVE DE LA SEMANA: Si da la cara por alguien querido vaya con la verdad.

Acuario

22/1 al 21/2

AMOR: Venus en oposición le asegura una actitud amorosa. Buena convivencia familiar en la medida en que cada uno respete la libertad de los otros.

DINERO: Expandirá su potencial. Olvídese de los detalles y concéntrese en el plan competo que se trazó para su desarrollo.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga lo correcto sin pedir la aprobación de nadie.

Piscis

22/2 al 20/3

AMOR: Mantenga a raya las ilusiones mientras Venus siga en signo adverso. No sea escéptico, pero tampoco excesivamente romántico. Equidad.

DINERO: Sale adelante. Alguien de su entorno se transforma en figura clave. Haga lo que le pide.

CLAVE DE LA SEMANA: No deje nada a medio hacer, trabaje a conciencia.

Por Kirón

