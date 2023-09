Kendall Jenner y Rosalía estuvieron “chismeando” en desfile del Paris Fashion Week

Rosalía y Kylie Jenner dejaron clara la conexión y amistad que tienen. Misma que nos recordó por qué volvieron a ser de las “besties” más unidas del mundo. Desde que llegaron al evento hasta que se fueron se mostraron cercanas y bien entradas en el chisme durante un desfile en el Paris Fashion Week.

Con una actitud que revelaba una amistad sincera y cercana, Kylie y Rosalía conversaban, reían a carcajadas juntas en medio de secretos y disfrutaban de la mutua compañía. Mucha gente no se sorprendió al ver a estas dos celebridades en el show de Acne Studios porque ambos tienen una fuerte conexión con la compañía.

Rosalía lució las creaciones de la marca en su última gira y fue su imagen el año anterior. Kylie Jenner, por su parte, es la imagen de la campaña publicitaria más reciente de Acne Studios, lo que ilustra sus estrechos vínculos de ambas con la industria de la moda.

La aparición de Kylie Jenner con su actual novio, el actor francés Timothée Chalamet, junto a la intérprete de “Despechá” y “Chicken Teriyaki” se hizo notar a pesar de sus mejores esfuerzos por evitar a los paparazzi. Dei nmediato, esta nueva pareja también se volvió tendencia.

Además, Kylie Jenner volvió a aparecer en la vida de Rosalía justo después de la ruptura del compromiso de La Motomami con el cantante de género urbano, Rauw Alejandro. Mismo que se encuentra en medio de su gira por Europa.

Las famosas tienen una conexión que va más allá de una simple amistad. La misma sirve como un brillante ejemplo de estar en “las buenas y en las malas”. Ambas brillaron en el Paris Fashion Week, tanto por su envidiable amistad como por su impecable sentido de la moda.

Rosalía sonríe en su cumpleaños tras ruptura con Rauw Alejandro

Rosalía aprovechó la asistencia a la Semana de La Moda de París para celebrar recientemente su cumpleaños. Todos hablan de cómo lució y los detalles de su fiesta, especialmente tras la reciente ruptura que experimentó con Rauw Alejandro.

Todos quedaron en “shock” al saber que Rosalía y Rauw Alejandro se habían separado después del “Motomami World Tour”. Aunque se esforzó en desmentirlos a través de su música, los rumores de supuesta infidelidad del músico puertorriqueño, persistieron. Rosalía, por su parte, guardó silencio y se abstuvo de comentar en los medios sobre la circunstancia.

Así que la intérprete de “Tuya”y “Besos” usó el Paris Fashion Week para volver a la palestra pública tras la separación, luciendo deslumbrante con un conjunto de Prada. También compartió los detalles de su fiesta de cumpleaños, que incluyó un pastel, regalos y un look al que algunos se refieren como “el look de la venganza”.

Llenan a Rosalía de mimos y regalos desde París

Rosalía sorprendió a todos en su cumpleaños cambiando su look y optando por un conjunto de estilo universitario más “preppy”, completó con una chamarra, una falda plisada y zapatos de charol. Sin embargo, no se olvidó de agregar su propio estilo con complementos como una medias de malla, una gargantilla y un top de encaje. Rosalía por las calles de París. Foto: The Grosby Group.

Además de su aparición, compartió fotos de su fiesta y de todos los regalos y mimos que recibió por parte de sus amigos cercanos y fans. Entre las sorpresas que recibió La Motomami y mejor amiga de Kylie Jenner, estuvo un pastel al estilo Red Velvet y obsequios de Officine Universelle Buly. . @Rosalia celebrando su cumpleaños esta noche en París, en la fiesta se encuentran celebridades como Jacquemus o Kylie Jenner pic.twitter.com/2JAQmBJqp5— MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) September 25, 2023

Al parecer, la cantante tuvo varias ocasiones para celebrar e invitó a sus fans y amigos a unirse a ella. En una foto que se hizo viral, se la ve aceptando un pequeño pastel y una vela de un fan. Este gesto le permitió realizar una pequeña muestra de fotos donde incluyó también fotos de su infancia. No cabe duda que Rosalía está de “vuelta al ruedo”.

