Alejandro Fernández estalla contra sus fans por no cantar ¡Así fue el polémico momento! | VIDEO

Si hay un artista que no sólo se caracteriza por tener una gran voz, sino también un temperamento de los mil demonios, sin duda es el cantante mexicano Alejandro Fernández, dejara de ser Tauro. Quien dejó ver una vez más su poca tolerancia en uno de sus conciertos.

Resulta que una vez más el hijo del fallecido Don Vicente Fernández protagonizó una polémica durante uno de sus conciertos. Pues se llevó múltiples críticas después de que el intérprete de “Nube Viajera” estallara contra el público que pagó por verlo y escucharlo.

Esto después de que el apodado “El Potrillo” se molestara porque no alcanzaba a escuchar los coros de sus canciones de parte de los fanáticos. Parecía que no era tan grave dicho suceso.

Pero Alejando amenazó con dejar el escenario si seguía sin escuchar que cantaban sus canciones, por lo que desató múltiples críticas ante esta actitud, ya que no cayó nada bien entre sus fans que se pusiera en ese mood. Incluso muchos fans pidieron cancelarlo, pues ya no estarían dispuestos a seguir aguantarlo.

Dicho video se ha vuelto viral por medio de TikTok, y a pesar de que no se especifica en que presentación se dio esta mala actitud de parte del cantante mexicano. Muchos fans aseguran que fue en una de sus más recientes presentaciones.

Pues se le puede ver que se encontraba cantando su emblemático tema llamado “Me dediqué a perderte”, sin embargo, a mitad de la canción aprovecha un segmento instrumental para lanzarse contra su público pues no los escuchó cantar y fue aquí donde amenazó con irse del escenario.

“¿Van a cantar o no van a cantar? porque si no, yo también me voy a meter ya, no tiene caso que siga aquí”

ALEJANDRO FERNÁNDEZ