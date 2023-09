Bad Bunny hará estreno mundial en los Premios Latin Billboard a la Música Latina 2023

Mientras la sensación mundial Bad Bunny se prepara para realizar un estreno mundial en los Premios Billboard de la Música Latina 2023, la emoción está en su punto más alto. La superestrella de Puerto Rico, reconocida por su irreverencia y excepcionalidad en el género urbano, tiene múltiples nominaciones en la ceremonia de Telemundo: Artista del Año, Gira del Año y Global 200 Artista Latino del Año.

Bad Bunny el 21 de abril de 2023 durante su segundo fin de semana en Coachella. Foto: Getty Images.

Se espera que la actuación de Bad Bunny sea una experiencia inolvidable que dejará asombrados a sus fans. Además de estrenar, en teoría, un nuevo tema musical. Este cantante, compositor y productor discográfico se ha convertido en uno de los artistas latinos más conocidos de su generación desde su debut en 2017. Sus logros en las listas Hot Latin Songs, Top Latin Albums y Billboard 200 hablan por sí solos. Bad Bunny recibió los premios Billboard Artista del Año, Artista Masculino del Año y Artista Latino del Año en 2022 (por cuarto año consecutivo), elevando su número total de Premios Billboard de la Música Latina a 30.

Un Verano Sin Ti, su último álbum, debutó en el No. Mayo de 2022 fue la segunda vez que un álbum en español alcanzó el puesto No. 1 en las listas Billboard 200 después de que su propio “The Last Tour of the World” lo hiciera en 2020.

Bad Bunny actuará en los Premios Billboard a la Música Latina

Para Bad Bunny, este año ha estado lleno de logros. Se convirtió en la primera portada totalmente en español de la revista TIME en marzo. Fue el primer artista de habla hispana en encabezar el cartel de Coachella. En julio, su álbum “Un Verano Sin Ti” se convirtió en el álbum más reproducido de todos los tiempos en Spotify. Plataforma que también lo nombró artista del año en 2022.

En febrero, ganó su primer combate de la WWE en el evento Backlash en San Juan. Después de una pausa de cuatro años, ahora tiene previsto actuar en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina con todos los juguetes y demostrar por qué es el artista latino más importante.

Bad Bunny se suma a una impresionante lista de artistas confirmados para presentarse en los premios, entre ellos: Calibre 50, Karol G, Chiquis, Eddy Lover, El Alfa, Eladio Carrión, Farruko, Grupo Frontera, Justin Quiles, La Factoría, Los Ángeles Azules, Los Sebastianes, Manuel Turizo, Marc Anthony, Marshmello, Myke Towers, Olga Tañón, Nicki Nicole, Pepe Aguilar, Peso Pluma, Sky Rompiendo, Sofía Reyes, Tini, Ximena Sariñana, Yandel, Shakira e Yng Lvcas.

Cuándo ver a Bad Bunny en los Premios Billboard a la música Latina

Los Premios Billboard de la Música Latina se llevan a cabo junto con la Semana de la Música Latina Billboard, que se llevará a cabo en Miami del 2 al 6 de octubre de 2023. Con presentaciones especiales, debates intrigantes, experiencias de los fanáticos y talleres, este evento celebra la música, la cultura y la cultura latinas y entretenimiento.

Los fanáticos de Bad Bunny y la música latina pueden asistir a esta emocionante ceremonia y concierto de premios Latin Billboard 2023. Se transmitirán en vivo desde Miami, Florida, el 5 de octubre de 2023 a las 7pm/6c. por Telemundo, el servicio de streaming Peacock, el canal de cable de entretenimiento hispano Universo, que lo transmitirá en América Latina y el Caribe.

