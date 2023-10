Jaime Camil rompe el silencio y revela cómo fue el torrido romance que tuvo con Thalía

Jaime Camil ha sido tradicionalmente relacionado con mujeres hermosas y eso le acarreó la fama de ser mujeriego, pero también es uno de los personajes más queridos en el mundo del espectáculo. Esa combinación parece agradarle, aunque ahora, a sus 50 años, decidió mandar un mensaje para aclarar su estatus: Es un rumor que sea mujeriego.

Camil es un hombre talentoso, simpático y de atractivo físico, con muchos seguidores que ha ido recogiendo luego de una intensa trayectoria y buena presencia en eventos públicos o a través de las redes sociales. Si a eso se le suma la lista de conquistas, la fama de mujeriego le llegó rápidamente.

Pero ahora ya formó una familia con la modelo Heidi Balvanera, y por eso aclaró su sentir: “No es que tuviera muchas novias a la vez, siempre tenía novias porque con inexperiencia e inmadurez de un chavito, nos cuesta estar solos. Entonces porque nos cuesta estar solos fui muy noviero, pero no al mismo tiempo, respetaba mucho a mis novias”, afirmó Camil. “Tal vez no me daba mucho tiempo para el duelo”, admitió el famoso en entrevista con Paty Chapoy.

Uno de los romances que más famoso lo volvió fue el que sostuvo con Thalía en la década de los años 90 del siglo pasado, eso los convertía en una de las parejas favoritas del espectáculo y sobre el tema han sido cuestionado y siguen las preguntas a pesar de que hace mucho rompieron.

Ahora fue en una entrevista con el Escorpión Dorado donde Jaime admitió que su noviazgo duró aproximadamente un año y que la cantante fue la que lo terminó porque le surgió una oportunidad de trabajo en España, pero aún la recuerda con un cariño especial.

Lo que si reveló Jaime Camil es que precisamente su fama de mujeriego fue lo que le generó dudas a la modelo Heidi Balvanera cuando él le pidió que salieran. Ahora ya son una pareja estable y consolidades, con más de 15 años de relación y en la que, como sucede con cualquier pareja común, han enfrentado momentos difíciles.

Se conocieron en 2004 y durante 10 años mantuvieron una relación intermitente, pues en varias ocasiones terminaron si establecer los motivos, y finalmente en 2011 anunciaron su compromiso.

“Con anillo o sin él, siento con ella un compromiso rotundo. En todo este tiempo nunca me sentí soltero, sino comprometido y pareja de Heidi”, dijo en entrevista con la revista Hola.

La pareja se casó por el civil en 2012 en Estados Unidos y un año después tuvieron una lujosa ceremonia religiosa en la Basílica de Guadalupe de la ciudad de México. Ahora tienen dos hijos, Elena y Jaime, con quienes viven en Los Ángeles, California, debido a que tienen varios proyectos profesionales en Estados Unidos.

Recordemos que hace unos días, en esta misma entrevista, Jaime Camil, también dio a conocer cuál es su relación con Luis Miguel. De quien se aseguraba era su gran amigo, pero hay un evidente distanciamiento desde hace tiempo con el cantante mexicano.

