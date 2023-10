¿Oficializando “romance”? Bad Bunny y Kendall Jenner posan en campaña de una famosa marca

Bad Bunny y Kendall Jenner desde hace meses han levantado sospechas de amorío porque han sido vistos en varias ocasiones compartiendo juntos en lugares públicos, hasta el momento ninguno de los dos ha oficializado ninguna relación, pero la top model llegó a reconocer que está enamorada.

Esta vez han reforzado los rumores porque esta semana aparecieron juntos en una campaña publicitaria de la marca de ropas y accesorios Gucci Valigeri en la colección Gucci Savoy.

En las fotos que ha compartido la marca se le ve a la integrante del clan Kardashian y al reguetonero vestidos compartiendo entre sonrisas y abrazos que dejan ver el cariño que se tienen.

En unas fotos y videos aparecen vestidos elegantes con ropa color negro y caminando por un aeropuerto luciendo maletas, accesorios y zapatos de la marca.

En otro post que realizó Gucci en redes sociales se ve a Benito -como realmente se llama Bad Bunny- llevando unos jeans anchos y un suéter ‘over size’ con el logo de la campaña, mientras que Kendall vistió una minifalda con el logo de la marca y una camiseta blanca con una gabardina larga de cuadros pequeños.

En redes sociales internautas especulan si la aparición de ambas celebridades en la campaña es para “monetizar” por los rumores que hay o una “confirmación” del noviazgo que supuestamente tendrían.

“Bad Bunny parece un accesorio de Kendall”; “Las Kardashians destruyen todo lo que tocan”; “Los comentarios llenos de envidia porque no pueden ver a un latino con alguien de otro país”; “Él parece sólo el que carga sus maletas”; “Sal de ahí, Benito, esa no es tu familia”; “No les creo NADAAAAA. Mami manager haciendo su trabajo”; “Estos dos me hacen no comprar Gucci”; “Papi ten cuidado con la maldición”; “Por supuesto, la relación sería monetizada lo antes posible”; “Bueno, es la primera vez que veo a la Kendall transmitirme algo en una campaña” y “Piscis y escorpio hacen un buen match siempre”, son algunos de los comentarios que se logran leer en las publicaciones de la marca.

