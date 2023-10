Alexa Dellanos sale a pasear y deja ver su ropa interior al usar pantalones de tiro bajo

Alexa Dellanos luce espectacular con todo tipo de outfits, y ahora compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram que la muestran durante un día de compras. Ella también incluyó un video en el que aparece paseando en una terraza con vista al mar, usando unos pantalones de tiro bajo que dejaron ver parte de su ropa interior.

La influencer de moda y estilo de vida tiene más de 14 millones de seguidores en esa red social, y también los sorprendió con imágenes en las que posa de frente y de espaldas con un atuendo compuesto por minifalda y un top con estampado de flores. Uno de los mensajes que escribió fue: “Sólo porque he experimentado la oscuridad no significa que no propagaré el brillo de sol a dondequiera que vaya”.

Hace algunos días Alexa hizo un viaje a Medellín, Colombia, y aunque todavía no revela cuál es el proyecto en el que trabaja, aprovechó para publicar fotos y videos que la muestran luciendo su figura en bikini mientras se relaja en una piscina, así como posando con su mascota. Uno de los comentarios en el post fue de su mamá -la conductora Myrka Dellanos-, quien escribió: “¡Te amo! ¡Llévame!”

