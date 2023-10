Revelan declaración de Jenni Hermoso ante la Fiscalía: “No me sentí respetada como persona”

Aunque ya han pasado casi dos meses de la polémica por el beso del ahora ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora de la selección española Jennifer Hermoso durante la coronación de La Roja en el Mundial Femenino 2023, este lunes se dio a conocer la versión que la mediocampista dio ante la Fiscalía.

El programa “Código 10” del canal Telecinco tuvo acceso a la declaración oficial de Jenni Hermoso ante las autoridades que investigan el caso por el beso sin consentimiento que le dio Rubiales en la ceremonia de premiación algo que convirtió un momento “histórico” en una situación que afectó su vida personal.

“No me sentí respetada. En ese momento no se me respetó ni como jugadora ni como persona y estaba viviendo algo que era histórico”, señaló la futbolista en su declaración ante la Audiencia Nacional en la que agregó: “Ni me lo esperaba”.

Una imagen de un mural pintado por el artista callejero italiano Salvatore Benintende aka TvBoy (PAU BARRENA/AFP vía Getty Images)

La jugadora del Pachuca mexicano, aseguró que quedó en “shock” por el gesto que tuvo Rubiales. “En ningún momento me esperaba que pasara al final algo así. Es una persona de confianza que nunca esperaría que pudiera usar ese momento para hacer algo así, por muy espontáneo que fuera”, prosiguió la española.

Y es que una de las excusas usadas por Luis Rubiales fue la de haber sido un acto espontáneo, aunque luego ofreció disculpas. “Si alguien se ha sentido dañado pido perdón. De esto hay que aprender y entender que cuando ocupas un puesto como este hay que tener más cuidado”, señaló por medio de un comunicado.

Luis Rubiales durante su presentación ante la justicia española a mediados de septiembre. (Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

¿Cómo lo vivió Jenni Hermoso?

Durante su comparecencia ante la fiscal de la Audiencia Nacional española, Marta Durántez, la futbolista Jenni Hermoso explicó cómo fue todo el momento en el que Luis Rubiales le propinó el polémico beso en la boca que recorrió el mundo de forma inmediata y hasta el día de hoy sigue dando mucho de qué hablar.

Poco antes del beso, hubo un intercambio de palabras entre ella y Rubiales. “La que hemos liado”, dijo la jugada a lo que el ex presidente respondió: “Este mundial lo hemos ganado gracias a ti”, pero antes ya había brincado sobre la futbolista como se pudo ver en la transmisión televisiva.

“Lo siguiente ya fueron sus manos en mi cabeza y ya ahí no escuché más nada. Me vi con el beso en la boca y ya directamente me bajé de la tarima junto a mis compañeras”, recordó Hermoso.

