4 signos del zodiaco tendrán una semana difícil en el amor (del 16 al 22 de octubre)

La semana del 16 al 22 de octubre de 2023 está destinada a ser un punto de inflexión para 4 signos del zodiaco que han llegado a su punto de ruptura en las relaciones tóxicas.

El universo se alinea de tal manera que estos signos finalmente enfrentarán sus sentimientos de infelicidad y reunirán el coraje para dar un paso audaz: poner fin a sus relaciones problemáticas.

Los tránsitos, incluyendo la Luna en oposición a Urano, la Luna en cuadratura con Marte y Mercurio en cuadratura con Plutón, están desempeñando un papel importante en estas revelaciones emocionales, según ha predicho una astróloga de Your Tango.

Esta poderosa energía cósmica está empujando a estos signos a reconocer una verdad que no pueden negar: ya no están enamorados de sus parejas. ¿Quiénes son estos signos?

Estos signos se liberarán de relaciones tóxicas. Crédito: Shutterstock

Cáncer

Durante la semana del 16 al 22 de octubre de 2023, las personas Cáncer se encuentran en un momento crucial en su relación. Se han cansado de las acciones de su pareja y de la distorsión de la confianza. Una vez que se pierde la confianza es una señal para Cáncer de que la relación ha llegado a su punto final.

El dolor sufrido ahora se ha transformado en fuerza y ​​ya no están dispuestos a esperar a que su pareja tome una decisión sobre el futuro. Está listo para tomar el control y alejarse de una relación que ha perdido su brillo.

Escorpio

Escorpio es conocido por su franqueza e intensidad y esta semana se alinea con estas cualidades. Ya no les interesa hacer perder el tiempo a su pareja. Escorpio prefiere comunicarse de forma abierta y honesta revelando sus verdaderos sentimientos e intenciones.

Reconocen la inutilidad de continuar una relación que ya no les resulta atractiva. La semana del 16 al 22 de octubre de 2023 marca un punto de no retorno para Escorpio, ya que deciden liberarse de una situación que ya no desean soportar.

Sagitario

Sagitario no es de los que disfrutan del drama por lo que optan por una salida tranquila de su relación. Evitan enfrentamientos y optan por terminar la relación de forma discreta. Esta elección surge de la frustración por el constante menosprecio y enfrentamiento con su pareja.

Está cansado de sentirse reprendido. Ya no está dispuesto a entablar discusiones inútiles. En cambio, abandonan silenciosamente la escena de la relación dejando atrás la toxicidad.

Piscis

Piscis tiene estándares y valores firmes que defiende. Están decididos en sus creencias y ya no están dispuestos a ver las cosas desde una perspectiva diferente. El comportamiento de su pareja ha cruzado la línea y Piscis no tiene vuelta atrás. Si están convencidos de que su pareja no respeta sus estándares y pierden el respeto, es un factor decisivo para Piscis.

Durante la semana del 16 al 22 de octubre de 2023, Piscis comunica firmemente que su pareja necesita hacer las maletas y seguir adelante. Para este signo, una vez que se rompe la confianza, no hay vuelta atrás.

