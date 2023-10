Britney Spears rompe el silencio y revela por qué se rapó

Tras 14 años bajo una tutela que finalmente llegó a su fin, Britney Spears, quien también retomó su estado civil de soltera, decidió hablar públicamente sobre los episodios más desafiantes de su vida. En particular, la artista aborda el notorio incidente de 2007, cuando su imagen rapada dio la vuelta al mundo, poco antes de que su padre asumiera el control de su vida.

Britney Spears, conocida como la “princesa del pop”, detalla su vivencia en aquel periodo difícil en su autobiografía “The Woman in Me”. People obtuvo un adelanto del libro, en el que Spears se sincera sobre su situación en ese entonces, cuando enfrentaba una pesadilla protagonizada por su propia familia, con la que en la actualidad no mantiene una relación.

Spears revela que recuperar su libertad se presenta como un desafío monumental después de ser explotada y abusada por su padre Jamie Spears, de 71 años, y otras personas durante años. Durante ese tiempo, se vio forzada a aparentar que todo estaba bien, mientras en realidad sufría profundamente y era infeliz.

A pesar de que continuó su carrera artística durante la tutela, lanzando cuatro exitosos discos y liderando su residencia en Las Vegas, Britney se sentía profundamente insatisfecha. “Realizaba pequeños esfuerzos creativos aquí y allá, pero mi corazón ya no estaba en ello. En lo que respecta a mi pasión por cantar y bailar, era prácticamente una broma en ese momento”, explica en su libro.

En sus propias palabras, Spears continúa: “Ahora pienso en mi padre y sus asociados teniendo control sobre mi cuerpo y mi dinero durante tanto tiempo, y eso me hace sentir mal… Piensen en cuántos artistas masculinos arriesgaron todo su dinero; cuántos lucharon con abuso de sustancias o problemas de salud mental. Nadie intentó quitarles el control sobre sus cuerpos y su dinero. No merecía lo que mi familia me hizo”.

Britney Spears cuenta su experiencia como madre de Sean Preston y Jayden James

El libro, que promete arrojar luz sobre su vida, incluye extractos en los que la propia Britney se describe a sí misma como un ser despersonalizado, una especie de niño-robot, producto de la infantilización a la que fue sometida. Sus palabras reflejan una experiencia personal que ha permanecido oculta durante mucho tiempo.

El año 2007 marcó un periodo doloroso para Britney Spears, quien atravesaba un complicado divorcio con Kevin Federline y estaba bajo constante escrutinio mediático. Los medios la vinculaban constantemente con escándalos y chismes, y el episodio de raparse la cabeza fue la culminación de su difícil situación.

“He sido observada desde que era una adolescente. La gente se sentía con el derecho de comentar sobre mi cuerpo”, confiesa en “The Woman in Me“. “Raparme la cabeza y comportarme de manera inapropiada eran mis formas de rebelarme”.

Tras ese episodio, comenzó la tutela bajo el liderazgo de su padre, y los días de libertad llegaron a su fin. Spears señala: “Bajo la tutela me hicieron comprender que esos días habían quedado atrás. Me obligaron a dejarme crecer el cabello y a mantenerme en forma. Tenía que acostarme temprano y tomar cualquier medicamento que me dijeran”, detalla en su libro.

El movimiento “FreeBritney”, que buscaba la liberación de Britney Spears, atrajo la atención de millones de personas y se convirtió en el centro de varios documentales. Sin embargo, ahora es la propia Britney quien arroja luz sobre su vida en un libro programado para su publicación el 24 de octubre, titulado “The Woman in Me”.

Según lo informado por la revista People, la “princesa del pop” concede una entrevista exclusiva en la que explora los momentos más significativos de su carrera. Desde sus anhelos de convertirse en una destacada cantante desde temprana edad hasta sus comienzos en el programa de televisión “Mickey Mouse Club”, donde compartió escenario con otras futuras estrellas como Christina Aguilera y Ryan Gosling.

