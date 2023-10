Britney Spears habla de la rivalidad con Cristina Aguilera y de cómo dejó su lado “inocente”

"La Princesa del Pop" celebra el éxito de su libro "The Woman in Me" mostrándose como Dios la trajo al mundo en Instagram. Además, Britney Spears contó que su enemistad con Christina Aguilera comenzó por Justin Timberlake