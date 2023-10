Ryan Castro y Rich The Kid impactaron en “The Future is Ours” de Amazon Music

El cantante de género urbano Ryan Castro y el rapero Rich The Kid, quien fue un invitado sorpresa de Amazon Music, juntaron poderes en un evento de moda de alto perfil en Los Ángeles “The Future Is Ours“.

El espectáculo fue una exploración de estilo y sonido que celebró tanto a la próxima generación de artistas latinos innovadores como a sus apasionados fanáticos. El evento marcó un hito en la industria de la moda y la música en la ciudad. Además, tuvo la actuación sorpresa del rapero, que sin duda fue uno de los momentos más emocionantes.

Por primera vez, Ryan Castro y Rich The Kid fueron parte de esta mezcla de vanguardia, muy futurista, que combinó no solo la moda y la música, sino la tecnología y la cultura de una manera inusual. Por supuesto, dejaron a todos con la quijada en el suelo.

Amazon Music no solo mostró la creatividad de los diseñadores latinoamericanos, sino que también presentó un espectáculo con la dirección de moda de la directora de moda de Los Angeles Times, Kayla Márquez.

La actuación de la talentosa artista Bb Trickz también contribuyó a la emoción del evento. Antes de que comenzara el desfile y la fiesta de la moda, la estrella Julissa Bermudez transmitió en vivo al mismo tiempo que se transmitía desde Times Square en Nueva York.

Todos los fans de la moda y de estos artistas en el mundo entero pudieron disfrutar del particular evento. Una experiencia verdaderamente única la de “The Future is Our”. Nicki Nicole también fue parte del evento.

Además de la lista de reproducción “Activao” que contiene el espíritu artístico de la Generación Z, esta campaña presentó la lista de reproducción GRWM (Get Ready With Me) que contiene varios géneros de música latina, influyendo en las tendencias de moda y belleza.

No cabe duda que, esta nueva innovación de Amazon Music logró unir a fans del fashion y de la música de género urbano y el hip hop en una experiencia que será difícil de olvidar. “The Future Is Ours” demostró que la creatividad y la innovación son las fuerzas impulsoras detrás de la música latina.

