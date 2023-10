Walt Disney Studios retrasa el estreno de “Blancanieves”

La esperada película en live-action de “Blanca Nieves” de Disney ha dado mucho de qué hablar debido a una serie de cambios significativos. La primera sorpresa para los fanáticos fue el anuncio de que Rachel Zegler, una actriz de ascendencia latina, asumiría el papel de la icónica princesa, lo que generó una gran controversia en línea.

Las críticas se intensificaron cuando se reveló la primera imagen de cómo lucirían los siete enanos en esta adaptación. Siguiendo la tendencia actual de Disney, la representación de los enanos difiere notablemente de su versión original, lo que provocó una reacción negativa por parte de los seguidores de la película clásica.

En respuesta a la ola de críticas, Disney optó por cambiar de enanos animados a personajes generados por computadora (CGI) en la película. Este cambio en el elenco de personajes ha llevado al estudio a posponer el estreno del live-action de “Blanca Nieves” del 22 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2025.

Rachel Zegler, quien interpreta a Blanca Nieves, ha destacado que esta nueva versión se alejará de la trama romántica tradicional para mostrar a la princesa como una líder, siguiendo los valores que le transmitió su padre. La historia reinventada y el casting de Zegler, como la primera actriz latina en interpretar a Blancanieves, han generado opiniones encontradas en línea debido a su desviación del material original.

La película original, “Blancanieves y los siete enanitos“, se estrenó en 1937 y marcó el inicio de los largometrajes animados de Disney. Más de 85 años después, el elenco y el equipo detrás del remake prometen una versión moderna del clásico cuento de hadas.

“Blanca Nieves” está siendo dirigida por Marc Webb, conocido por dirigir películas como “The Amazing Spider-Man” 1 y 2, así como “500 Days of Summer”. El guión ha sido coescrito por Greta Gerwig, directora y guionista de renombre, así como Erin Cressida Wilson, quien ha trabajado en guiones para películas como “Secretary” y “The Girl on the Train”. Gerwig es especialmente reconocida por su participación en películas como “Lady Bird”, “Mujercitas” y la próxima adaptación de “Barbie”.

Rachel Zegler defiende a Taylor Swift; acusa a los medios de ser sexistas

La actriz Rachel Zegler esta en el centro de la atención pública debido a su próxima interpretación del papel de Blanca Nieves en la próxima película de Disney. Sin embargo, en esta ocasión, Rachel ha llamado la atención por su defensa de la cantante Taylor Swift, quien fue objeto de comentarios desatinados en el podcast “Pardon My Take” de Barstool Sports.

En el mencionado podcast, los locutores hicieron bromas sobre la supuesta relación entre Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, insinuando que la cantante podría estar afectando el rendimiento del deportista y bromeando sobre la posibilidad de ver un video íntimo de ambos. Estos comentarios degradantes no pasaron desapercibidos para Rachel Zegler.

La actriz utilizó su plataforma en las redes sociales, específicamente en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), para expresar su opinión sobre la situación. Rachel enfatizó que los medios de comunicación suelen ser particularmente crueles con Taylor Swift de manera injustificada y que es esencial analizar cómo los hombres se sienten con derecho a hablar sobre las mujeres, sus cuerpos y su vida sexual.

Rachel Zegler señaló que este tipo de comentarios sobre la vida personal de las mujeres es lamentablemente normalizado, mientras que rara vez se ven este tipo de críticas dirigidas a los hombres. La actriz subrayó que la sociedad tiende a aplicar diferentes estándares y juicios a las actitudes y relaciones de hombres y mujeres. También mencionó que no solo son los hombres quienes perpetúan este tipo de discurso, ya que las mujeres también participan en ello.

