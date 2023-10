Video de Britney Spears detenida por la policía de nuevo se viraliza. Tenía que usar el baño

Britney Spears ha estado involucrada en dos multas de tráfico en California que le ha puesto la policía. La “bodycam” de uno de los oficiales muestra el video del momento exacto en que “La Princesa del Pop” es detenida por las autoridades.

No es la primera vez que Spears es detenida en plena vía pública. Esta vez no fue por exceso de velocidad, sino que cruzó en un lugar donde no se puede, pues hay doble rayado amarillo.

La cantante explicó que tuvo que ir al baño y no pudo contenerse. Por su puesto recibió una multa y le volvieron a decir que es imprescindible que cargue su licencia de conducir con ella.

“Lo siento mucho, tengo que usar el baño… Está a punto de salir ahora mismo. Lo siento mucho”, se le escucha decir a la intérprete de “Toxic” en el video. Aún así recibió una multa de $327 dólares.

¿Qué explicó Britney Spears a la policía durante su detención?

Además de decir que debía usar el baño urgentemente, la explicación de Britney se centró en sus recientes vacaciones a México. Dijo que sus escoltas y asistentes no hicieron bien todo el papeleo. Esto, ante la pregunta nuevamente de la licencia de conducir.

“En realidad, mi licencia está en manos de la seguridad de mi casa. No lo tengo conmigo en este momento. Lo siento mucho, pero faltan como 10 minutos. Mi seguridad en mi casa tiene mi pasaporte y mi licencia de conducir. Acabo de llegar desde México”, dijo Britney al policía.

Claramente, las autoridades la conocen, pero eso no la libra de las multas. Sin duda, si sigue siendo detenida sin la documentación, puede obtener la suspensión definitiva del permiso en el estado de California. Todo esto ocurrió mientras se dirigía a su casa en Thousand Oaks.

¿Cómo fue la pasada detención de Britney Spears manejando?

Hace poco más de un mes, Britney Spears tuvo otro problema con la ley. La policía lo detuvo por exceso de velocidad. Pero, al pedirle sus documentos, se dieron cuenta de que no tenía una licencia de conducir válida, ni seguro para el automóvil que conducía.

Además, circulaba a 60 m/h cuando en esa área solo se puede conducir a un máximo de 40 m/h. El total de la multa para ese momento fue de $1,140 dólares.

Esto sucedió apenas a días que se diera a conocer que Sam Asghari se había ido de su casa y planeaba introducir el divorcio. Claramente, Britney Spears apenas comienza a tomar mucho más independencia de la que tenía aún y cuando, el fin de su tutela legal llegó.

Britney Spears en Orange. Crédito: Backgrid. | Grosby Group

La policía llegó a casa de Britney Spears por seguridad

Los fans de Britney volvieron a llamar a la policía ante la preocupación de verle un dedo vendado en Instagram durante un baile. El “post” fue eliminado pocos minutos por la cantante. Así que, la policía fue hasta su mansión ante la llamada incesante de personas.

Recordemos que la vimos bailando con unos cuchillos. Dijo que solo quería imitar la coreografía de Shakira. También que las armas blancas eran de mentira. Al llegar a la casa, la policía notó todo en orden.

Se sabe que Britney es una gran amante de los cuchillos y que, incluso, tiene varios por toda la casa. Su personal de trabajo. según dijo una fuente cercana a su exmarido Sam Asghari, siempre están pendientes de dónde los coloca.

