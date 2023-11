Al menos 45 mujeres no existieron oficialmente y… ¡no están en la lista de desaparecidos!

MÉXICO- Uno de los casos de desaparición que más ha impactado en el presente año en el estado de Guerrero es el de la niña de la etnia Me’phaa Bathaa Esmeralda Genaro Camilo, de 7 años y medio, en enero pasado, en la región conocida como La Montaña, la más pobre del país.

La menor tenía algunos problemas de salud para valerse por sí misma y la última vez que la vio la familia fue en enero pasado en su casa, al levantarse de la cama, donde había permanecido inmóvil, mirando al techo.

Caminó hacia la cocina y se paró en el marco de la puerta. No sabía hablar. La madre la vio vestida con una blusa roja de estampado de Minnie y un pantalón del mismo color y siguió en lo suyo: la comida, los trastes, la ropa tendida en el patio. Totos los deberes la entretuvieron un rato. Poco después, su hija no estaba.

“Cantó la lechuza como un mal augurio”, recuerda la madre.

Esmeralda se integró así a la lista de desapariciones en este país que tiene en la oscuridad un hoyo aún más negro: el del grupo personas que jamás existieron oficialmente porque no tenían acta de nacimiento.

Sus padres, indígenas monolingües, no creyeron necesario presentarlos ante el registro civil o no querían lidiar con el español o por ignorancia.

No sabían que algún día les haría falta, según el estudio Invisibles hasta la muerte, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlalchinollan”, hasta que la violencia por el control de territorio los alcanzó de muchas formas. Asesinatos, cobro de piso extorsiones y la cereza en el pastel de desgracias: las desapariciones, una herida que nunca cierra.

¿Cómo buscar a alguien que no está en el registro civil? No hay fecha ni lugar de nacimiento, nombre. No se sabe quiénes son sus padres, no tienen ningún documento de identidad …

Tlalchinollan se dio a la tarea de ponerles nombres y apellidos para, al menos, tener una base extraoficial. En un conteo que realizó, con base en las denuncias en redes sociales y de familias, logró ubicar a 45 personas desaparecidas, de estas 16 son mujeres y niñas, de los municipios de Zapotitlán Tablas, (con 28 casos); Acatepec, 6; Cochoapa el Grande, 6; Olinalá, 2; Metlatónoc, Huamuxtitlán y Tlalixtaquilla fueron uno respectivamente.

“Las cifras de las personas desaparecidas son más elevadas, pero no se sabe con exactitud porque temen por sus vidas al denunciar y buscar a sus seres queridos”, detalló Vidulfo Rosales, abogado de la organización.

BUSQUEDA SIN FRUTOS

La violencia en el estado sigue presente. En 2022 se registraron 1,097 asesinatos, en promedio de tres al día; el año anterior hubo 1 y durante los primeros 10 días de 2023, la fecha en que desapareció Esmeralda, se habían documentado más de 20 asesinatos.

En Guerrero, que tiene una población de 3.5 millones de habitantes (una quinta parte de la Ciudad de México), operan 16 grupos criminales que no dan tregua en medio de la impunidad, según explica un informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, donde se destaca la vulnerabilidad del género en este tipo de Estados.

“No hay investigación, falta información y seguimiento, protocolos de búsqueda, deficiencias en prácticas forenses, prejuicios contra las mujeres y ataques contra quienes denuncias, defensores de derechos humanos y periodistas”, detalla.

Tlalchinollan destaca en la desaparición de niñas y adolescentes además del crimen organizado destaca la violencia machista en sus hogares y en sus comunidades.

“En Tlapa hay personas que contratan a los grupos de la delincuencia organizada para asesinar y desaparecer a las personas, por ejemplo, en el caso de Atlamajac desaparecieron a la abuela, a la hija y a la nieta”, recordó Rosales.

Eran personas sin acta de nacimiento, igual que Esmeralda, Yazmín Hernández Peral, de 15 años de edad, en la comunidad de Tecoyame de Guadalupe, municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado, desapareida el 15 de enero; Itzel de la Luz Silva González de 20 años de la comunidad de Alcozauca, desaparecida el 16 de diciembre de 2022; Silvia Abelina Navarrete Soriano de 58 años, originaria de Axoxuca, municipio de Tlapa.

La labor de búsqueda por parte Catalina, mamá de Esmeralda, empezó debajo de la cama, en las esquinas de la casa, salió al patio, miró el cerro y dio más de 20 vueltas, pero no la encontró. Sintió miedo, pero la esperanza de dar con el paradero de su hija estaba a unos pasos, en la casa del comisario de la comunidad, don Daniel Barrera, quien rápidamente la buscó, pero no hubo nada.

Don José Faustino, padre de Esmeralda, se fue a buscar a las comunidades desde Juanacatlán hasta San Juan Puerto Montaña, y avisar a las autoridades comunitarias para que anunciaran a través de una bocina a los habitantes si veía a su hija le brindaran información. Regresó a las 10 de la noche a su casa sin noticia.

Fue hasta las 11 de la noche llegó a Tlapa para dar aviso a la policía municipal de que su hija se “había perdido”. Las autoridades municipales tomaron nota, pero no se movilizaron.

Las búsquedas de doña Catalina, junto con sus dos hijas, desesperadamente continuaron en las barrancas, cerros y casas de los vecinos. Sería la una de la mañana cuando decidieron parar porque les dio miedo seguir.

Al día siguiente, viajaron a Tlapa para pedir ayuda el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para presentar la denuncia en el ministerio público. “Sólo así se supo que una niña invisible había desaparecido”, agrega la organización. “Pero por lo general quedan sin ser contabilizadas como víctimas de desaparición”.

El sábado 14 y domingo 15 de enero la policía estatal fue a la comunidad de Santa María Tonaya, pero no pudo realizar búsquedas porque era noche. La policía luego volanteo en las principales calles de Tlapa. El 25 de enero la Fiscalía General del Estado emitió la Alerta Amber para localizar a Esmeralda, describiéndola con los datos personales. La fiscalía regional ha realizado dos búsquedas, una el 31 de enero y otra el 2 de febrero sin éxito.

No hay rastro de la niña, pero al menos se sabe qur existió extraoficialmente.

CIFRA DESTACADA

El 0.36% de mexicanos no cuenta con acta de nacimiento, lo que equivale a 451,855 personas, Mientras que el 0.15% (poco más de 200,000) declaró desconocer si estaba inscrito en el registro civil.

Fuente: INEGI.

Sigue leyendo:

–Eliminar el registro al padrón en cada elección, ¿la última piedra en el zapato del voto migrante?

–Agua en México, ¿vida o bonanza económica?

–“Mi rancho se divide entre quienes están con el cartel y las víctimas”